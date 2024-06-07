Монтажник сорвался с высоты при отделке волгоградского цирка. Возбуждено дело

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего ИП, проводившего по договору субподряда работы на фасаде объекта, расположенного по улице Краснознаменской, для чего он привлек 47-летнего монтажника, который сорвался с высоты.

— Предпринимателя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), — прокомментировали V102.RU в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Следствием установлено, что договор между коммерческой фирмой и ИП был заключен в начале апреле 2024 года. Бизнесмен обязался выполнить отделку фасада. Для этого фигурант нашел местного мастера, пообещав последнему оформить трудовые отношения чуть позже. Работник согласился и 10 апреля, уже находясь на объекте, принимал и размещал деревянные балки на монолитной плите. В какой-то момент мужчина сорвался с высоты пяти метров и получил множество тяжелых травм.

В волгоградском следкоме уточнили, что подозреваемый, зная о получении работником травмы, не стал вызывать скорую помощь, а попытался все замять, в том числе скрыть факт падения монтажника от инспекции труда. Уголовное дело возбудили после обращения потерпевшего в следственный отдел.

Как стало известно журналистам информагентства, рабочий сорвался при проведении работ в волгоградском цирке.

Напомним, в апреле строители приступили к основному этапу реконструкции государственного цирка в Волгограде. На реновацию объекта выделили один миллиард 161 миллион рублей. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2025 году. Согласно данным сайта госзакупок, победителем конкурса на выполнение обновление объекта стало ООО «Наследие» из Москвы.

Фото: архив ИА «Высота 102»