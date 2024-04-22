В волгоградском цирке начали реконструкцию трибун

Общество 22.04.2024 14:10
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22.04.2024 14:10
В Волгограде строители приступили к основному этапу реконструкции государственного цирка. Об этом сообщили V102.RU в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.
– В настоящее время на арене цирка специалисты выполняют устройство металлоконструкции трибун, а в зоне фойе ведется монтаж витражей. Кроме того, завершается усиление существующих конструкций каркаса здания, возводятся новые пристройки для размещения животных и производятся подготовительные работы для прокладки наружных и внутренних инженерных коммуникаций, монтажа оборудования, – пояснили в компании.
Напомним, на реконструкцию цирка было выделено 1 миллиард 161 миллион рублей. Площадь здания в итоге увеличится до 10 тыс. кв. метров. Ввести цирк в эксплуатацию планируется в 2025 году.
Зрительный зал цирка оснастят современным светотехническим и технологическим оборудованием, в зоне буфета появится детская игровая комната, а также будут оборудованы дополнительные посадочные места для посетителей и комфортная гардеробная. Улучшат условия и для содержания животных – увеличится количество и размер таких помещений.
Последнее представление в цирке перед началом масштабных работ провели в сентябре 2022 года.
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