SHOT: 21-летнюю волгоградку задержали по делу о сети вебкам-студий в России

По уголовному делу о сети подпольных вебкам-студий, которые накрыли оперативники в России, задержана 21-летняя модель из Волгограда по имени Амина. Об этом, как передает V102.RU, сообщает сегодня Telegram-канал SHOT.

В организации этого бизнеса подозревают компанию парней из Москвы. Моделям, которые показывали себя на камеру в разных ракурсах, стонали и вытворяли всякие непристойности обещали зарплату до 200 тысяч рублей.

По информации авторов канала, безработному 25-летнему москвичу по имени Саша идея оборудовать студии «премиум класса» в нескольких городах и начать нанимать вебкамщиц, обещая им комфортные условия труда и даже проживание, пришла в 2022 году. Он позвал в бизнес друзей и вместе они стали осуществлять задуманное.





- В Волгограде, например, студией руководила 21-летняя местная модель Амина (на фото). Также работницы индустрии стримили из Челябинска, - сообщает SHOT. - Всего задержали четверых организаторов вебкам-бизнеса, в том числе главного предпринимателя Сашу из Москвы и Амину из Волгограда, часть из них уже арестовали.

Уголовное дело возбуждено за организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ).

Кроме того, задержаны пятеро вебкамщиков и вебкамщиц. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Фото: SHOT / t.me