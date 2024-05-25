Новый аттракцион для волгоградцев прошел тест-драйв в Китае









Экстрим-аттракцион «Мельница» протестировали в Китае перед отправкой в ЦПКиО Волгограда. Как рассказали V102.RU в администрации парка, тест-драйв внушительных размеров сооружение прошло успешно и скоро его доставят в парк, где уже готовят площадку для его монтажа. Экстрим-аттракцион «Мельница» протестировали в Китае перед отправкой в ЦПКиО Волгограда. Как рассказали V102.RU в администрации парка, тест-драйв внушительных размеров сооружение прошло успешно и скоро его доставят в парк, где уже готовят площадку для его монтажа.

Волгоградцев, которые жаждут экстрима, ждут незабываемые ощущения – головокружительные перевороты и скоростные вращения на высоте 17,5 метров. Шесть крыльев аттракциона будут вращаться по часовой стрелке, а закрепленные на них сидения крутиться по непредсказуемой для сидящих траектории. Его вместимость – 28 человек.Высотный объект пройдет обязательное тестирование в несколько этапов и после получения необходимой документации будет открыт для посетителей. Ввод его в эксплуатацию запланирован уже в нынешнем теплом сезоне.Одновременно в ЦПКиО готовится к открытию первый экстрим-аттракцион «Большой маятник» - в настоящее время объект проходит процедуру сертификации и постановки на государственный учет. Всего в текущем сезоне в парке появятся три высотных аттракциона для любителей острых ощущений - «Большой маятник», «Мельница» и «Седьмое небо».