Юные волгоградские гандболистки покорили песок на Черноморском побережье





Сборные Волгоградской области, составленные на базе спортивной школы по гандболу «Динамо», стали призерами прошедшего первенства России по пляжному гандболу в Анапе среди игроков до 17 и 18-ти лет, сообщает V102.RU. Сборные Волгоградской области, составленные на базе спортивной школы по гандболу «Динамо», стали призерами прошедшего первенства России по пляжному гандболу в Анапе среди игроков до 17 и 18-ти лет, сообщает V102.RU.

У девушек волгоградские коллективы были представлены тремя командами, возглавляемые Анной Сидоричевой и Ольгой Рязановой. Младшие гандболистки успешно преодолели групповой этап. С одинаковым счетом 2:0 были обыграны соперницы из Крымского и Отрадненского районов Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья. В финале волгоградки встретились с оппонентками из краснодарского региона. По сетам была зафиксирована ничья -1:1 и чемпион определился лишь в серии послематчевых буллитов, где краснодарские исполнительницы оказались удачливее, вырвали победу и завоевали золотые медали турнира. Команда Волгоградской области стала второй и забрала серебряные награды в коллекцию. Тройку призеров замкнули ростовские юные спортсменки.В категории до 18-и лет два динамовских коллектива также выступили успешно и стали чемпионами и вице-чемпионами первенства. Первый состав Волгоградской области одержал три победы, а второй выиграл четыре раза в соперничестве со сборными из других регионов. В очном противостоянии волгоградские девушки из первого состава выиграли со счетом 2:1. Бронзу завоевал Краснодарский край.В юношеских соревнованиях до 17 и 18-и лет волгоградские гандболисты, являющиеся воспитанниками тренеров Владимира Саливона и Владимира Крайнова, выступили менее удачно. Младшие спортсмены расположились на четвертой строчке, а их старшие земляки финишировали на седьмом месте.Через несколько дней в Анапе стартует чемпионат России среди мужчин и женщин, где Волгоградская область также будет биться за медали и высокие позиции.