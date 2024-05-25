Спорт

Юные волгоградские гандболистки покорили песок на Черноморском побережье

Спорт 25.05.2024 15:52
0
25.05.2024 15:52


Сборные Волгоградской области, составленные на базе спортивной школы по гандболу «Динамо», стали призерами прошедшего первенства России по пляжному гандболу в Анапе среди игроков до 17 и 18-ти лет, сообщает V102.RU.
У девушек волгоградские коллективы были представлены тремя командами, возглавляемые Анной Сидоричевой и Ольгой Рязановой. Младшие гандболистки успешно преодолели групповой этап. С одинаковым счетом 2:0 были обыграны соперницы из Крымского и Отрадненского районов Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья. В финале волгоградки встретились с оппонентками из краснодарского региона. По сетам была зафиксирована ничья -1:1 и чемпион определился лишь в серии послематчевых буллитов, где краснодарские исполнительницы оказались удачливее, вырвали победу и завоевали золотые медали турнира. Команда Волгоградской области стала второй и забрала серебряные награды в коллекцию. Тройку призеров замкнули ростовские юные спортсменки.
В категории до 18-и лет два динамовских коллектива также выступили успешно и стали чемпионами и вице-чемпионами первенства. Первый состав Волгоградской области одержал три победы, а второй выиграл четыре раза в соперничестве со сборными из других регионов. В очном противостоянии волгоградские девушки из первого состава выиграли со счетом 2:1. Бронзу завоевал Краснодарский край.
В юношеских соревнованиях до 17 и 18-и лет волгоградские гандболисты, являющиеся воспитанниками тренеров Владимира Саливона и Владимира Крайнова, выступили менее удачно. Младшие спортсмены расположились на четвертой строчке, а их старшие земляки финишировали на седьмом месте.
Через несколько дней в Анапе стартует чемпионат России среди мужчин и женщин, где Волгоградская область также будет биться за медали и высокие позиции.
Фото: Федерация гандбола России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.05.2024 07:17
Спорт 25.05.2024 07:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2024 15:29
Спорт 24.05.2024 15:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2024 21:57
Спорт 23.05.2024 21:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2024 09:03
Спорт 23.05.2024 09:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2024 20:07
Спорт 22.05.2024 20:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2024 09:05
Спорт 22.05.2024 09:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.05.2024 17:05
Спорт 21.05.2024 17:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.05.2024 07:44
Спорт 20.05.2024 07:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 21:04
Спорт 19.05.2024 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 18:02
Спорт 19.05.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 10:40
Спорт 19.05.2024 10:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 09:26
Спорт 19.05.2024 09:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2024 08:14
Спорт 19.05.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.05.2024 21:25
Спорт 18.05.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.05.2024 21:26
Спорт 17.05.2024 21:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:08
Под Волгоградом вертолет санавиации приземлился на стадионеСмотреть фотографии
17:13
Скубаться и колготиться: какие слова выдадут настоящего волгоградцаСмотреть фотографии
16:34
В Котово показали масштаб порыва на водоводеСмотреть фотографии
15:52
Юные волгоградские гандболистки покорили песок на Черноморском побережьеСмотреть фотографии
14:56
Андрей Бочаров посетил новый молодежный центрСмотреть фотографии
14:01
Подешевели лекарства, но подорожали стрижки: в Волгоградской области замедлилась инфляцияСмотреть фотографии
13:22
Сокрушительный град уничтожил сады и огороды под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом разыскивают виновника массового ДТПСмотреть фотографии
11:59
В Котово прорвался строящийся за 700 млн рублей водопроводСмотреть фотографии
11:42
На юге Волгограда сбили 16-летнюю девочкуСмотреть фотографии
10:51
Для 35 тысяч волгоградских выпускников прозвенел последний звонокСмотреть фотографии
10:08
Исчезнувший на черном Porsche Cayenne волгоградец нашелся живымСмотреть фотографии
09:28
В центре Волгограда пронесется четырехметровая колесница счастьяСмотреть фотографии
09:04
Волгоградец взыскал со скандального автосалона «Аларм» 1 млн за битое автоСмотреть фотографии
07:56
В волгоградских лесах начался грибной сезонСмотреть фотографии
07:17
Матч звезд пройдет в бассейне Волгограда в память Валерия ПригодыСмотреть фотографии
07:08
Скачет давление и раскалывается голова: в Волгограде таинственные звуки сводят с ума жильцов пятиэтажкиСмотреть фотографии
21:31
Волгоградцев приглашают спасти берег Волги от мусора и приятно провести времяСмотреть фотографии
21:12
В Волжском выделили 19 млн рублей на ремонт мемориала воинам-интернационалистамСмотреть фотографии
20:48
УФСБ вручило подарки отличившимся волгоградцамСмотреть фотографии
20:43
Кемпинг-самострой на реке Карповка под Волгоградом снесут по решению судаСмотреть фотографии
20:06
Не учения и не ремонт: альпинисты срезали с Бородинского моста в Камышине мешавшую судам арматуруСмотреть фотографии
19:35
Красноголовых пилильщиков успешно истребляют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:38
«Какой ужас!»: появилось видео первых минут после ДТП со сгоревшим VolkswagenСмотреть фотографииCмотреть видео
17:21
Суд в Москве оставил экс-командарма Ивана Попова в СИЗОСмотреть фотографии
16:40
В ГД предложили сократить рабочую пятницу для женщин. Но не для всехСмотреть фотографии
16:39
«Красный Октябрь» провел день открытых дверейСмотреть фотографии
16:03
До 28 мая волгоградцам нужно уплатить налоги: списокСмотреть фотографии
15:51
Волгоградцы через Детфонд помогают семьям из ЛНР наладить бытСмотреть фотографии
15:29
Красота на песке: на «Динамо» в Волгограде стартовал российский турнир по пляжному волейболуСмотреть фотографии
 