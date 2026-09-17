В Волжском сын изрезал пожилую мать ножом

В Волгоградской области в покушении на убийство 69-летней жительницы Волжского подозревается ее 40-летний сын. По информации СУ СКР по региону, 16 сентября пенсионерка пыталась забрать свои вещи из квартиры сына, но между родственниками вспыхнул конфликт.

В результате мужчина схватил нож и нанес матери множественные удары в шею, грудь и спину. В ситуацию вмешался сожитель пострадавшей женщины. Он вызвал на место происшествия скорую и полицию. Пенсионерку госпитализировали, а ее сына задержали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области