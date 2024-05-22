Росводресурсы сегодня, 22 мая, скорректировали работу двух гидроэлектростанций в целях поддержания уровня воды в Волгоградском водохранилище. Как сообщает V102.RU со ссылкой на указания ведомства, новые режимы работы затронули преимущественно Жигулевский гидроузел, расположенный в Самарской области.

Волгоградский гидроузел продолжит исполнять указания, которые были получены 15 мая с единственным уточнением, которое касается допустимого понижения уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла не ниже отметки 14,5 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

Ранее сообщалось, что с повышенными сбросами, 16 тысяч кубометров в секунду, необходимыми для воспроизводства рыбы, Волгоградский гидроузел будет работать до 28 мая. Затем начнется постепенное снижение расходов. К 10 июня объем сбросов через плотину Волжской ГЭС уменьшится до 5,5 тысячи кубометров в секунду. К этой дате планируется завершение спецпопуска.

На расположенной выше по течению Жигулевской ГЭС, согласно новым указаниям, с 26 ежедневно сбросы будут уменьшатся на 1000±500 куб.м/с. и к 30 мая достигнут 10000±500 куб.м/с. Далее понижения сбросов пока не планируется.