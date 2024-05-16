Росводресурсы продлили специальный режим Волжской ГЭС ради рыбы

Работа волгоградского гидроузла переходит в режим заключительной стадии специального весеннего попуска в низовья Волги. Соответствующее решение, сообщает V102.RU, было принято накануне на заседании межведомственной группы Росводресурсов. С повышенными сбросами, 16 тысяч кубометров в секунду, необходимыми для воспроизводства рыбы, Волгоградский гидроузел будет работать до 28 мая.Затем начнётся постепенное снижение расходов. К 10 июня объем сбросов через плотину Волжской ГЭС уменьшится до 5,5 тысячи кубометров в секунду. К этой дате планируется завершение спецпопуска. Корректировки внесли на фоне снижения объёмов ожидаемого притока. Изначально Росгидромет информировал, что во II квартале в водохранилища Волжско-Камского каскада суммарно поступит 160-194 км3 воды. По последним сведениям, показатель составит 147-167 км3 при норме 159 км3.

В мае ожидается 41-61 км3 при норме 70,3 км3. Апрель, напомним, выдался гораздо более полноводным - суммарный приток составил 117% нормы.По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в этом году максимальные сбросы в нижней части Волги позволили достичь лучшего показателя за последние 10 лет: степень обводнения Волго-Ахтубинской поймы приблизилась к 85%. Как отмечают экологи, вода не только зашла в ранее труднодоступные ерики, но и осталась там после завершения основного периода максимальных сбросов. Сейчас водопропускные сооружения, построенные в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», работают в режиме удержания воды, что позволит объектам в пойме дольше оставаться наполненными, заверили в ведомстве.При необходимости сбросные расходы будут корректироваться. В летнюю межень именно весенние запасы пойдут на обеспечение стабильной работы отраслей, в том числе – на поддержание необходимых отметок для судоходства, отметили в Росводресурсах.