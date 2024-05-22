Политика

Владимир Путин порадовался за Волгоградскую область

Политика 22.05.2024 18:01
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22.05.2024 18:01


В Москве сегодня, 22 мая, под председательством президента России Владимира Путина прошло заседание наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Глава государства, сообщает ИА «Высота 102», в позитивном ключе среди прочих упомянул в ходе мероприятия Волгоградскую область. 

Владимир Путин предложил участникам заседания заслушать результаты рейтинга за 2023 год, попросив отдельно обратить внимание на субъекты РФ, показавшие высокую положительную динамику и расширяющие возможности для самореализации граждан.

У нас традиционно лидерами рейтинга являются Москва, Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан. А вот что касается динамики роста, я уже сказал об этом, – это Кемеровская область, Волгоградская область, Северная Осетия – Алания, Приморский край, Рязанская область. Это радует. Потому что в этих регионах есть чем заниматься, – отметил Владимир Путин. 

По словам президента, если упомянутые им регионы показывают хороший темп, то "это вселяет уверенность в том, что дальше развитие пойдет по нужному пути и будет достигать тех целей, которые мы перед собой ставим".

 Фото: kremlin.ru

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