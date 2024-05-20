«Мог предотвратить»: в Волгограде судят участника смертельного ДТП со студентами Шыхалиева

В Волгограде 20 мая начался судебный процесс по резонансному уголовному о дорожно-транспортном происшествии в Дзержинском районе, в результате которого погибли двое студентов ВолгГТУ. Напомним, авария произошла в сентябре 2023 года на пересечении улиц Продольной и Римского-Корсакова на Ангарском. На скамье подсудимых сегодня – 36-летний предприниматель Рагим Шыхалиев, который в роковую ночь находился за рулем Mercedes-Benz.

В ходе предварительного следствия сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области установлено, что в ночь на 30 сентября Рагим Шыхалиев сел за руль своей иномарки в состоянии алкогольного опьянения. В 02.56, превысив скорость, он выехал на перекресток, где врезался в Kaiyi Е5, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора. В результате на месте от полученных травм скончались двое 19-летних студентов ВолгГТУ – водитель китайского седана и его пассажир.

Сам Шыхалиев, покинув свой автомобиль, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия и бросился в бега. Мужчина был объявлен в федеральный розыск, а впоследствии задержан на территории региона.





Подсудимого Шыхалиева в Дзержинский районный суд Волгограда сегодня доставили под конвоем. Напомним, что на время расследования ранее уже скрывавшийся от следствия мужчина был помещен в СИЗО.





– Поддержать Шыхалиева в суд пришли его близкие, интересы представляет адвокат. Однако, по имеющимся сведениям, защищать участника ДТП планировали еще два юриста. В начале процесса адвокат Шыхалиева уже попросил суд назначить защитником родного брата подсудимого – 32-летнего Фарруха Шыхалиева. Суд отказал в этом, поскольку Шыхалиев-младший не смог предоставить диплом о высшем юридическом образовании, – сообщает из зала суда корреспондент ИА «Высота 102» Антон Ольховатский. – Со стороны потерпевших на процесс пришли родители погибших ребят в сопровождении адвокатов. Они выглядят подавленными и отказываются от общения с журналистами.





Представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение. Согласно выводам следствия, Рагим Шыхалиев мог предотвратить ДТП.

– Предварительным следствием установлено, что в ночь на 30 сентября Рагим Шыхалиев двигался по улице Продольной со скоростью 108 километров в час. Эксперты пришли к выводу, что он мог предотвратить столкновение с седаном в том случае, если бы применил экстренное торможение, однако водитель Mercedes-Benz не предпринимал таких действий, – передает корреспондент информагентства. О том, что водитель внедорожника не тормозил, свидетельствуют и записи с камер уличного наблюдения, а также отсутствие на дороге тормозного пути.

После допроса отца одного из погибших студентов Рагим Шыхалиев выступил с обращением к родителям.

– Подсудимый сказал, что сожалеет. Шыхалиев просил родителей простить его. С его слов, он готов оплатить все расходы, – сообщает Антон Ольховатский. – Также он заявил, что ушел с места ДТП, поскольку пребывал в шоке и понял, что парни мертвы.

Отец погибшего Артура ответил, что не принимает извинения подсудимого, а в деньгах он не нуждается.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»