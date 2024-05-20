Расследования

«Мог предотвратить»: в Волгограде судят участника смертельного ДТП со студентами Шыхалиева

Расследования 20.05.2024 17:48
0
20.05.2024 17:48

В Волгограде 20 мая начался судебный процесс по резонансному уголовному о дорожно-транспортном происшествии в Дзержинском районе, в результате которого погибли двое студентов ВолгГТУ. Напомним, авария произошла в сентябре 2023 года на пересечении улиц Продольной и Римского-Корсакова на Ангарском. На скамье подсудимых сегодня – 36-летний предприниматель Рагим Шыхалиев, который в роковую ночь находился за рулем Mercedes-Benz. 

В ходе предварительного следствия сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области установлено, что в ночь на 30 сентября Рагим Шыхалиев сел за руль своей иномарки в состоянии алкогольного опьянения. В 02.56, превысив скорость, он выехал на перекресток, где врезался в Kaiyi Е5, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора. В результате на месте от полученных травм скончались двое 19-летних студентов ВолгГТУ – водитель китайского седана и его пассажир. 

Сам Шыхалиев, покинув свой  автомобиль, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия и бросился в бега. Мужчина был объявлен в федеральный розыск, а впоследствии задержан на территории региона. 


Подсудимого Шыхалиева в Дзержинский районный суд Волгограда сегодня доставили под конвоем. Напомним, что на время расследования ранее уже скрывавшийся от следствия мужчина был помещен в СИЗО. 


Поддержать Шыхалиева в суд пришли его близкие, интересы представляет адвокат. Однако, по имеющимся сведениям, защищать участника ДТП планировали еще два юриста. В начале процесса адвокат Шыхалиева уже попросил суд назначить защитником родного брата подсудимого – 32-летнего Фарруха Шыхалиева. Суд отказал в этом, поскольку Шыхалиев-младший не смог предоставить диплом о высшем юридическом образовании, – сообщает из зала суда корреспондент ИА «Высота 102» Антон Ольховатский. – Со стороны потерпевших на процесс пришли родители погибших ребят в сопровождении адвокатов. Они выглядят подавленными и отказываются от общения с журналистами. 


Представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение. Согласно выводам следствия, Рагим Шыхалиев мог предотвратить ДТП. 

Предварительным следствием установлено, что в ночь на 30 сентября Рагим Шыхалиев двигался по улице Продольной со скоростью 108 километров в час. Эксперты пришли к выводу, что он мог предотвратить столкновение с седаном в том случае, если бы применил экстренное торможение, однако водитель Mercedes-Benz не предпринимал таких действий, – передает корреспондент информагентства. О том, что водитель внедорожника не тормозил, свидетельствуют и записи с камер уличного наблюдения, а также отсутствие на дороге тормозного пути. 

После допроса отца одного из погибших студентов Рагим Шыхалиев выступил с обращением к родителям.

Подсудимый сказал, что сожалеет. Шыхалиев просил родителей простить его. С его слов, он готов оплатить все расходы, – сообщает Антон Ольховатский. – Также он заявил, что ушел с места ДТП, поскольку пребывал в шоке и понял, что парни мертвы. 

Отец погибшего Артура ответил, что не принимает извинения подсудимого, а в деньгах он не нуждается. 

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
20.05.2024 12:04
Расследования 20.05.2024 12:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2024 07:35
Расследования 19.05.2024 07:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2024 21:47
Расследования 18.05.2024 21:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2024 20:58
Расследования 18.05.2024 20:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2024 18:52
Расследования 18.05.2024 18:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2024 17:21
Расследования 18.05.2024 17:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2024 07:46
Расследования 18.05.2024 07:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 20:32
Расследования 17.05.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 16:14
Расследования 17.05.2024 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 14:43
Расследования 17.05.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 12:55
Расследования 17.05.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 06:40
Расследования 17.05.2024 06:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 16:26
Расследования 16.05.2024 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 15:54
Расследования 16.05.2024 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 15:53
Расследования 16.05.2024 15:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:43
Волгоградцы накопили в банках на «черный день» 421 миллиард рублейСмотреть фотографии
20:20
Под Волгоградом смерч прошелся возле ошарашенных автомобилистов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
«Потрошителя» авто задержали в иномарке на ул. Хиросимы в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:11
Рой пчел атаковал автомобиль на парковке ТРК «Мармелад» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:56
От майских заморозков могли погибнуть 5% озимых в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:52
В Волгоградской области Детфонд подвел итоги конкурса «Подвигом славны мои земляки»Смотреть фотографии
18:24
Гуляющую пешком саранчу взяли на контроль в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде суд уличил крупного подрядчика фонда капремонта в подлоге документовСмотреть фотографии
17:48
«Мог предотвратить»: в Волгограде судят участника смертельного ДТП со студентами ШыхалиеваСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде увеличат размер пособия на погребениеСмотреть фотографии
16:50
Волгоградцам предлагают обсудить бассейны, гостиницу и минигольф в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
16:44
На юге Волгограда при пожаре сгорела женщина, мужчина пострадалСмотреть фотографии
15:42
Под Волгоградом с аншлагом прошел концерт в честь жен-мироносицСмотреть фотографии
15:12
Бес попутал? Власти Волгограда выделили 9,4 млн рублей на обслуживание уже обслуживаемых дачных маршрутовСмотреть фотографии
15:10
Волгоградских бойцов СВО снабдят БПЛА, средствами РЭБ и связиСмотреть фотографии
14:27
Эксперты узнали, когда волгоградцы смогут зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяцСмотреть фотографии
14:22
Клиенты билайн из 76 регионов посетили Мамаев курган 9 маяСмотреть фотографии
14:12
Под Волгоградом на улице ОМОН скрутил заключенногоСмотреть фотографии
13:43
Волгоградских детей научили убегать из школы и строить баррикадыСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде слесаря УК убило током в подвале дома на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографии
12:41
Уникальный альбом с фотокарточками сталинградцев собрали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
Духовная музыка прозвучит в театре «Царицынская опера» в День Славянской письменности и культурыСмотреть фотографии
12:06
Оперативники задержали очередного курьера украинских мошенников в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде заработавшего миллион на иностранных переводах экс-полицейского отправили в колониюСмотреть фотографии
11:49
Не помогли ни мольбы, ни полиция: в Волгограде коммунальщики продолжают массово отключать от газа домаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Волгограде усилят ночной контроль за детьми и подросткамиСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде водитель Kia Spectra сбил 10-летнего ребенка на самокатеСмотреть фотографии
10:46
«Никакого угона не было»: в Волгограде не понявшие русского мигранты задержали трамвайСмотреть фотографии
10:42
Учения по антитеррору проходят в волгоградских школахСмотреть фотографии
10:23
Волгоградские предприниматели объединились на бизнес-встрече АБ клубаСмотреть фотографии
 