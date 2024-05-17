В Волгограде начался суд над ранее уже попадавшим в поле зрения правоохранительных органов 18-летним Алексеем Малеваным, который в конце января этого года вместе с приятелем напал на подростка, придерживавшегося антинацистских взглядов.

Как уточнил собственный источник «Высоты 102», избиение произошло 27 января на улице у дома № 72б по проспекту имени В. И. Ленина в центре Волгограда. Малеваный в компании приятеля напал на несовершеннолетнего молодого человека, сломав последнему нос.

— В тот день около семи часов вечера несовершеннолетний парень находился в магазине «Красное и Белое». Туда же зашел Малеваный вместе со своим приятелем, купить пиво и энергетики. Шумели и громко смеялись, как будто специально привлекая внимание окружающих. Подозреваемый начал снимать видео на телефон, напевая песню на немецком языке. Его знакомый вскинул руку в нацистском приветствии, что вызвало у обоих бурный смех. На выходе из магазина Малеваный громко выкрикнул партийное приветствие Третьего рейха и тоже вскинул руку вверх, — рассказал источник. — Подростка, который стал невольным свидетелем этой ситуации, подобное поведение этих двоих сильно возмутило. Тем более что его прадед воевал в годы Великой Отечественной. Спустя время Малеваный снова вернулся в магазин. На выходе он опять крикнул своему другу нацистское приветствие и вскинул руку. Подросток сделал замечание находившемуся навеселе крикуну и заявил, что осуждает нацизм. Малеваного это задело, завязался конфликт.

Далее, как уточняет источник, слова закончились и в дело пошли кулаки:

— Малеваный ударил подростка в лицо и сломал ему нос. В этот момент на жертву со спины напал его приятель, вместе с которым они были в магазине. Последний натянул пострадавшему на голову балаклаву, чтобы он потерялся в пространстве и не смог ничего увидеть, а затем сбил его с ног. Затем Малеванный вместе со своим другом начали ногами избивать подростка. Случайный прохожий их спугнул и они убежали.

Как удалось выяснить журналистам «Высоты 102», у потерпевшего диагностировали закрытый перелом носа, ушибы мягких тканей головы, кровоподтеки и множественные ссадины на лице. Ночью он оказался в больнице.

— Малеваный, кстати, выгораживая своего подельника, утверждал, что избивал подростка один. Вину свою полностью признал, — уточнил источник. — Экспертиза по делу показала, что его жесты и приветствия содержат в себе признаки пропаганды нацизма. Дружок Малеваного также не отрицал, что ему близка идеология Третьего рейха.

Согласно картотеке судебного участка № 118 Центрального судебного района Волгограда, Алексей Сергеевич Малеваный обвиняется по п. «б» ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Первое заседание состоялось 6 мая.

Санкция статьи в качестве максимума предусматривает до двух лет лишения свободы. Фигурант дела вполне может избежать колонии. В этом случае ему грозят обязательные, исправительные или принудительные работы, а также ограничение свободы либо арест.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», Малеваный на спецучетах не стоит, ранее не судим, числится студентом строительного техникума. В Telegram он публикует достаточно спорный с точки зрения УК РФ контент под псевдонимом Алексей Монахов, в том числе не скрывает своей симпатии к идеям ныне покойного лидера неонацистской молодежной организации Максима Марцинкевича, более известного как Тесак.

Напомним, что Алексей Малеваный ранее привлекался к административной ответственности за расклеивание на остановке общественного транспорта «Комсомольская» стикеров с нацистской символикой. Центральный районный суд назначил приверженцу запрещенной в РФ идеологии 10 суток административного ареста.

Фото: архив ИА «Высота 102»