Волгоградца осудили за расклейку стикеров с нацистской символикой

В Волгограде осудили 18-летнего местного жителя за расклеивание на остановке общественного транспорта в центре города стикеров с нацистской символикой, сообщает V102.RU.

— Постановлением Центрального районного суда Волгограда Алексею М. назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — пояснили информагентству в объединенной пресс-службы судов Волгоградской области. — В судебном заседании Алексей М. вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В суде установлено, что Алексей М. 4 апреля 2024 года на остановке «Комсомольская» осуществлял пропаганду и распространение наклеек с изображением на них нацистской символики. Ему вменена ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. При вынесении постановления суд отметил, что в РФ запрещено использование в любой форме нацистской символики, как оскорбляющей память о понесенных нашим народом жертвах в Великой Отечественной войне.

Согласно картотеке районного суда, по делу был привлечен Алексей Сергеевич Малеваный. В Telegram он публикует достаточно спорный с точки зрения УК РФ контент под псевдонимом Алексей Монахов, в том числе не скрывает своей симпатии к идеям ныне покойного лидера неонацистской молодежной организации Максима Марцинкевича, более известного как Тесак.

Фото: архив ИА «Высота 102»