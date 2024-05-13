Политика

В Волгоградской области «забраковали» 24 кандидата на участие в праймериз

Политика 13.05.2024 20:21
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13.05.2024 20:21


В Волгограде сегодня, 13 мая, региональное отделение «Единой России» сформировало окончательный список кандидатов предварительного голосования. Как сообщает ИА  «Высота 102», в него вошли почти все подавшие заявления – из 270 желающих на праймериз не попали лишь 24 человека. В итоговом списке - 246 кандидатов. 

В списке кандидатов представители разных профессий, возрастных категорий, много молодежи и общественников, которые впервые пробуют свои силы на политическом поприще, – отметил секретарь реготделения Сергей Горняков. – Это несомненно говорит о том, что интерес к избирательному процессу в регионе высокий. Для кандидатов начинается пора напряженной работы – необходимо мобилизовать своих единомышленников, сторонников, провести десятки встреч с жителями – ведь доверие избирателей необходимо заслужить.

Итоги голосования, которое будет проходить, с 20 по 26 мая, подведут в регионе 29-го числа. Победители затем примут участие в выборах в Волгоградскую областную думу. Также предстоит заместить более 3 тысяч мандатов в органах местного самоуправления.


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