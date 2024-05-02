Волгоградский таксист с рожденными во Франции пятью детьми оказался мошенником

Кировский районный суд Волгограда признал 45-летнего таксиста виновным в совершении мошенничества при получении социальных выплат на пятерых несуществующих детей. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Следствием и судом установлено, что мужчина, который работает таксистом, придумал себе несуществующих детей и жену, затем якобы стал вдовцом и смог получить на детей солидную сумму выплат в связи с потерей кормильца. Для этого в мае 2020 года он предъявил в ПФР поддельные свидетельства о рождении пятерых детей, якобы выданные органами ЗАГС Французской Республики. Через какое-то время он принес документ о смерти супруги для начисления социальных выплат.

- Однако в дальнейшем выяснилось, что ни детей, ни супруги у предприимчивого псевдовдовца не было. При этом злоумышленник в период с мая 2020 по август 2021 года незаконно получил в качестве выплат на несуществующих детей более 500 тысяч рублей, - рассказала Черединина.

Прокуратура подала иск о взыскании с мошенника незаконно полученных из бюджета денег. Он также удовлетворен судом.

Примечательно, что таксист ни разу не был во Франции. Почему он придумал такую историю и откуда взял документы на детей, к сожалению, так и осталось загадкой.