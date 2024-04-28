Расследования 28.04.2024 13:58
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28.04.2024 13:58
СУ СК по Волгоградской области по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина займется расследованием шокирующего инцидента с избиением девочки в Камышине. Как сообщили V102.RU в ведомстве, правоохранительные органы уже проводят по данному факту проверку. Но следователи СК по Волгоградской области намерены ходатайствовать о передаче материалов в свое производство.
Ранее в интернете появился видеоролик с кадрами жестокого избиения девочки рядом с гаражами. Изначально сообщалось, что это все произошло в городе Сарапул Удмуртской республики. На кадрах видно, как подростки бьют свою сверстницу руками, а потом буквально забивают ногами. При этом за происходящим наблюдают зрители, сидящие на крыше гаражей, а другие подростки снимают все на телефон.
На произошедшее уже отреагировала глава безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая призвала правоохранителей отреагировать на случившееся.
Видео Слухи Сарапула t.me
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