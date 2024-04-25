Расследования

Суд Волгограда арестовал 16-летнего участника избиения бойца СВО

Расследования 25.04.2024 15:38
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25.04.2024 15:38


Дзержинский районный суд Волгограда 25 апреля отправил в СИЗО 16-летнего местного жителя, который подозревается органами в нападении на участника СВО. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о нападении на волгоградца, вернувшегося домой после ранения. 

По информации руководителя Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской, в отношении одного из нападавших по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 июня включительно. 

Согласно материалам дела, в ночь с 31 марта на 1 апреля неизвестные совершили нападение на участника специальной военной операции, который был отправлен в Волгоград в связи с ранением. Нанеся мужчине несколько ударов, нападавшие отобрали телефон и банковскую карту, с которой затем сняли сумму в размере 3 238 944 рублей – заработную плату и социальные выплаты участника спецоперации.  

Напомним, что сотрудниками МВД России на сегодня задержан лишь один из нападавших. Меж тем, по информации следственных органов, участников грабежа было двое. Розыск второго злоумышленника продолжается. 

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