Расследования

В Волгограде избили и ограбили раненого участника СВО

Расследования 25.04.2024 13:09
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25.04.2024 13:09


В Волгограде грабители напали на раненого участника СВО, избили и похитили у него более 3 миллионов рублей, передает V102.RU. По данным СУ СКР по региону, в настоящее время установлен один из нападавших - ему 17 лет.

Преступление было совершено в ночь с 31 марта на 1 апреля на улице Краснополянская в Дзержинском районе Волгограда. 

По представительным данным, группа неизвестных напала на 43-летнего участника специальной военной операции, который находился в Волгограде на лечении. Грабители похитили у мужчины мобильный телефон и банковскую карту, с которой сняли деньги. Как сообщает ИА «Высота 102», крупную сумму участник СВО получил  за ранение.

Следственным отделом по Дзержинскому району города Волгоград возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц, в особо крупном размере).

17-летний волгоградец, который подозревается в нападении, задержан.  В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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