



В Волгоградской области соцфонд завершил перечисление выплат ветеранам в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», фронтовиков поощрили выплатой в 10 тыс. рублей.

- Перечисление денежных средств осуществляется беззаявительно на основании документов, имеющихся в распоряжении органов Отделения СФР по Волгоградской области, в том числе сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, - пояснили журналистам в пресс-службе Волгоградского ОСФР.

Отметим, в 2024 году на территории региона соответствующие выплаты были доставлены 202 ветеранам Великой Отечественной войны. Средства были зачислены на банковские карты или же лично доставлены работниками почты в начале апреля, в день выплаты пенсии.