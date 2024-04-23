



Прокуратура Волгоградской области организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда в связи со смертью 27-летнего жителя Дубовского района, руку которого затянуло транспортером на песчаном карьере, сообщает V102.

- По предварительным данным 22.04.2024 при выполнении работ мужчина находился рядом с транспортером, куда затянуло его руку, - сообщила старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина. - Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью - на следующий день он скончался в медицинском учреждении.

При наличии оснований по итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования .