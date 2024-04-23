Расследования

Прокуратура займется смертельным случаем на песчаном карьере под Волгоградом

Расследования 23.04.2024 18:52
0
23.04.2024 18:52


Прокуратура Волгоградской области организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда в связи со смертью 27-летнего жителя Дубовского района, руку которого затянуло транспортером на песчаном карьере, сообщает V102. 

- По предварительным данным 22.04.2024 при выполнении работ мужчина находился рядом с транспортером, куда затянуло его руку, - сообщила старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина. - Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью - на следующий день он скончался в медицинском учреждении. 

При наличии оснований по итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования .

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
23.04.2024 20:45
Расследования 23.04.2024 20:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2024 16:41
Расследования 23.04.2024 16:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2024 15:56
Расследования 23.04.2024 15:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2024 11:46
Расследования 23.04.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2024 11:08
Расследования 23.04.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2024 06:35
Расследования 23.04.2024 06:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2024 19:31
Расследования 22.04.2024 19:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2024 19:04
Расследования 22.04.2024 19:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2024 16:30
Расследования 22.04.2024 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2024 08:37
Расследования 22.04.2024 08:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2024 13:34
Расследования 21.04.2024 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2024 07:51
Расследования 21.04.2024 07:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2024 20:53
Расследования 20.04.2024 20:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2024 19:34
Расследования 20.04.2024 19:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2024 10:53
Расследования 20.04.2024 10:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
Спасатели МЧС России выясняют в Волгограде, кто быстрее и ловчеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:45
«У меня кровь лилась рекой»: разбившую голову волгоградку выгнали из фитнес-клубаСмотреть фотографии
20:35
«Динамо-Синара» 24 апреля стартует в плей-офф СуперлигиСмотреть фотографии
20:34
Волгоградцы станут очевидцами розового полнолунияСмотреть фотографии
20:02
Неумелый дрифтер «расквасил» о дерево BMW на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
Волгоградский натуралист снял редкое видео с брачными танцами зайцевСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Ерики в Волго-Ахтубинской пойме начали заполняться водойСмотреть фотографии
18:52
Прокуратура займется смертельным случаем на песчаном карьере под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:06
В Волгограде начинается суд над матерью, заморившей голодом 9-месячного сынаСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде отменили все майские мероприятия, кроме парадаСмотреть фотографии
17:39
Полицейские поймали стрелявшего на ул. Базарова волгоградца на GelandewagenСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде апрельская жара побила абсолютный рекорд 2012 годаСмотреть фотографии
17:09
Бывшего доцента филиала ВолгГТУ приговорили к 3,5 годам колонии за взяткиСмотреть фотографии
16:41
Оскорбившего участников СВО треш-стримера Прокудина доставили в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Экс-главврач больницы №22 Матвеева предстанет перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:44
Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных банков для открытия вкладаСмотреть фотографии
15:18
Имена четверых погибших на СВО волгоградцев увековечили на Стене ПамятиСмотреть фотографии
14:42
Андрей Бочаров собрал силовиков на совещание по безопасностиСмотреть фотографии
14:41
Две девочки на одном самокате врезались в легковушку в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде временно остановят насосную станцию «Турбинная»Смотреть фотографии
13:30
Без потерь: на юге Волгограда успешно перезимовали саженцы белых тополейСмотреть фотографии
13:28
МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» реорганизуют в МБУ «Южное»Смотреть фотографии
12:48
В Волгограде «Бессмертный полк» снова пройдет в онлайн-форматеСмотреть фотографии
12:43
Угрожающий пневмонией вирус продолжает атаковать волгоградцевСмотреть фотографии
12:38
Волгоградские школьники и родители высказали свое мнение о новинках школьного менюСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде любителю бесплатного сыра придется две недели работатьСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде началось обновление 25 внутридворовых территорийСмотреть фотографии
11:08
Водитель фуры сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП под УрюпинскомСмотреть фотографии
11:03
Тополиный пух, жара, апрель? В Волгограде из-за аномальной погоды деревья окончательно выбились из графикаСмотреть фотографии
10:58
Водитель опрокинувшейся легковушки погиб под ВолгоградомСмотреть фотографии
 