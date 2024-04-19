



В хуторе Калиновский Киквидзенского района Волгоградской области задержали 56-летнего местного жителя, который избил деревянной лопатой 82-летнюю пенсионерку в ее же доме. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, женщина с множественными травмами головы, лица и тела госпитализирована.

Сотрудники районного уголовного розыска по горячим следам установили и задержали нападавшего после обращения в полицию.

- Задержанный, узнав о том, что потерпевшая получила пенсию, пришел к ней домой и стал требовать деньги. Получив отказ, мужчина вооружился деревянной лопатой и начал избивать ею пенсионерку, - пояснили в региональном главке. - Воспользовавшись беспомощным состоянием пожилой женщины, злоумышленник похитил из ее дома продукты питания, мобильный телефон и магнитофон, после чего скрылся.





В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 162 УК РФ – «Разбой». Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области