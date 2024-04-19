Расследования

Хуторянин ради магнитофона и связки бананов избил лопатой 82-летнюю волгоградку

Расследования 19.04.2024 12:53
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19.04.2024 12:53


В хуторе Калиновский Киквидзенского района Волгоградской области задержали 56-летнего местного жителя, который избил деревянной лопатой 82-летнюю пенсионерку в ее же доме. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, женщина с множественными травмами головы, лица и тела госпитализирована. 

Сотрудники районного уголовного розыска по горячим следам установили и задержали нападавшего после обращения в полицию. 

- Задержанный, узнав о том, что потерпевшая получила пенсию, пришел к ней домой и стал требовать деньги. Получив отказ, мужчина вооружился деревянной лопатой и начал избивать ею пенсионерку, - пояснили в региональном главке. - Воспользовавшись беспомощным состоянием пожилой женщины, злоумышленник похитил из ее дома продукты питания, мобильный телефон и магнитофон, после чего скрылся.


В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 162 УК РФ – «Разбой». Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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