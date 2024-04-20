Нефть разлилась в Волгоградской области из прохудившейся трубы

В Волгоградской области проводится проверка по факту разлива на почву нефтепродуктов на Зимовском месторождении во Фроловском районе, сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Сотрудники природоохранного ведомства прибыли на место происшествия для проверки поступившей информации о случившемся. Специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, которые также осматривали местность, взяли пробы почвы и измерили площадь загрязнения, которая составила 330 кв.м.





- Инспекторы управления в рамках проведенного обследования установили, что в результате разгерметизации нефтетрубопровода произошло загрязнение почвы. Несмотря на то, что меры по зачистке были предприняты, загрязнение земельного участка не устранено в полном объеме, при этом, территория расположена вблизи межпромыслового нефтепровода и промышленной площадки, эксплуатируемой ООО «Нижневолжская нефтяная компания», - рассказали в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

По предварительной информации, указанный земельный участок относится к неразграниченным землям, категория которых не установлена. Расчет причиненного ущерба и меры административного воздействия на виновное лицо будут приняты по результатам лабораторных исследований.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора