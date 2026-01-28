Стартовала продажа абонементов на матчи «Ротора» весной





Сегодня, 28 января, «Ротор» объявил о продаже абонементов на свои домашние матчи в весенней части Первой лиги, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Абонементы можно приобрести на сайте «Ротора» в разделе «билеты», а также в интернет-магазине клуба и на сайте билетного партнера «Ротора».

Стоимость абонементов - сектор C116 (2000 рублей), А102 и А106 (2500), А103 и А105 (3000) и А104 (3500).

В первом домашнем матче во второй части сезона «Ротор» в начале марта сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. В общей сложности предстоящей весной сине-голубые проведут семь встреч на «Волгоград Арене».