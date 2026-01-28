Гало на юге Волгограда попало в объектив фотографа

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» Андрей Поручаев запечатлел завораживающее природное явление – гало. Съемка проходила в Красноармейском районе Волгограда на закате 27 января.
Гало – это оптическое явление, характеризуемое возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.
Напомним, нынешний морозный январь и магнитные бури вызвали необычные для Волгоградской области явления – световые столбы и полярное сияние.