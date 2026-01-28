«Промёрзли намертво»: часть жителей села Заплавное пятый день выживают без отопления и воды





В редакцию информагентства продолжают приходить сообщения от жителей села Заплавное Ленинского района Волгоградской области об отсутствии жизненно необходимых в мороз ресурсов. Как рассказали редакции сельчане, часть домов до сих пор остается без водоснабжения и отопления из-за замерзших колодцев.

Своими силами местные пытаются отогревать коммуникации, но лишь у единиц получается вернуть жизненно необходимую влагу в свои жилища. Как уточняют граждане, коммунальщики также едва справляются с данной проблемой в связи с длительным отсутствием ресурса и погодной ситуацией в районе.

- Наш МУП в день может отогреть лишь один колодец в связи с сильными морозами, поскольку трубы за время отсутствия ресурса все перемерзли. Еще десятки домов остаются без воды, а некоторые – даже без отопления, - рассказали информагентству жители села Заплавное.

Так, по информации волгоградцев, водоснабжение и отопление отсутствует по адресам: ул. Совхозная, 1/1, 20/2; переулок Максима Горького: 1, ул. Советская, 71, 173А/1; дома №7 и 9 по ул. Цветочная; ул. Воровского, 22, 24, 26 и 28; переулок Пролеткурский, 16А; ул. Садовая, 68.

В свою очередь местные власти признали, что проблема с промёрзшими колодцами действительно существует, однако затрагивает лишь частные врезки. Для её решения мобилизованы все доступные силы и средства.

- У нас несмотря на морозы работают две бригады специалистов. Сформирован список из потребителей, которые столкнулись с данной проблемой. В первую очередь помогаем ветеранам и одиноким пенсионерам. На вечер 28 января в работе остались 6-7 заявок. Они теперь перейдут на 29 января. Уверен, что завтра этот вопрос мы окончательно закроем, - подчеркнул глава Заплавненского сельского поселения Андрей Юдин.

Также руководитель рассказал, что ранее была проблема и с водоснабжением одного из многоквартирных домов, однако специалисты оперативно восстановили подачу ресурса.

Держат руку на пульсе и в прокуратуре Волгоградской области. По данным надзорного ведомства, жалоб от жителей на отсутствие водоснабжения в настоящее время не поступало, однако районный прокурор в курсе дополнительных сложностей, с которыми столкнулись коммунальщики. Вопрос возобновления подачи воды всем потребителям находится на контроле.

Напомним, Заплавное осталось без воды 24 января. На утро 26 января жители муниципалитета сообщали ИА «Высота 102» о том, что 25 января до ночи пытались разморозить трубы, но безуспешно. Разморозить колодцы не удается и до сегодняшнего дня.

Также 26 января прокуратура Волгоградской области сообщила промежуточные итоги проверки, организованной из-за ЧП в селе Заплавное Ленинского района. По данным специалистов, населённый пункт остался в мороз без воды из-за нарушений, допущенных коммунальными службами при работе насосной станции.

