Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Общество

«Промёрзли намертво»: часть жителей села Заплавное пятый день выживают без отопления и воды

Общество 28.01.2026 17:29
0
28.01.2026 17:29


В редакцию информагентства продолжают приходить сообщения от жителей села Заплавное Ленинского района Волгоградской области об отсутствии жизненно необходимых в мороз ресурсов. Как рассказали редакции сельчане, часть домов до сих пор остается без водоснабжения и отопления из-за замерзших колодцев. 

Своими силами местные пытаются отогревать коммуникации, но лишь у единиц получается вернуть жизненно необходимую влагу в свои жилища. Как уточняют граждане, коммунальщики также едва справляются с данной проблемой в связи с длительным отсутствием ресурса и погодной ситуацией в районе.

- Наш МУП в день может отогреть лишь один колодец в связи с сильными морозами, поскольку трубы за время отсутствия ресурса все перемерзли. Еще десятки домов остаются без воды, а некоторые – даже без отопления, - рассказали информагентству жители села Заплавное.

Так, по информации волгоградцев, водоснабжение и отопление отсутствует по адресам: ул. Совхозная, 1/1, 20/2; переулок Максима Горького: 1, ул. Советская, 71, 173А/1; дома №7 и 9 по ул. Цветочная; ул. Воровского, 22, 24, 26 и 28; переулок Пролеткурский, 16А; ул. Садовая, 68. 

В свою очередь местные власти признали, что проблема с промёрзшими колодцами действительно существует, однако затрагивает лишь частные врезки. Для её решения мобилизованы все доступные силы и средства.

- У нас несмотря на морозы работают две бригады специалистов. Сформирован список из потребителей, которые столкнулись с данной проблемой. В первую очередь помогаем ветеранам и одиноким пенсионерам. На вечер 28 января в работе остались 6-7 заявок. Они теперь перейдут на 29 января. Уверен, что завтра этот вопрос мы окончательно закроем, - подчеркнул глава Заплавненского сельского поселения Андрей Юдин.

Также руководитель рассказал, что ранее была проблема и с водоснабжением одного из многоквартирных домов, однако специалисты оперативно восстановили подачу ресурса.

Держат руку на пульсе и в прокуратуре Волгоградской области. По данным надзорного ведомства, жалоб от жителей на отсутствие водоснабжения в настоящее время не поступало, однако районный прокурор в курсе дополнительных сложностей, с которыми столкнулись коммунальщики. Вопрос возобновления подачи воды всем потребителям находится на контроле.

Напомним, Заплавное осталось без воды 24 января. На утро 26 января  жители муниципалитета сообщали ИА «Высота 102» о том, что 25 января до ночи пытались разморозить трубы, но безуспешно. Разморозить колодцы не удается и до сегодняшнего дня. 

Также 26 января прокуратура Волгоградской области сообщила промежуточные итоги проверки, организованной из-за ЧП в селе Заплавное Ленинского района. По данным специалистов, населённый пункт остался в мороз без воды из-за нарушений, допущенных коммунальными службами при работе насосной станции.

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.01.2026 17:58
Общество 28.01.2026 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 17:29
Общество 28.01.2026 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 16:58
Общество 28.01.2026 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 16:20
Общество 28.01.2026 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 16:06
Общество 28.01.2026 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 15:49
Общество 28.01.2026 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 15:16
Общество 28.01.2026 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 14:49
Общество 28.01.2026 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 14:02
Общество 28.01.2026 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 13:15
Общество 28.01.2026 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 12:08
Общество 28.01.2026 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 11:56
Общество 28.01.2026 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 11:35
Общество 28.01.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 11:25
Общество 28.01.2026 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.01.2026 11:21
Общество 28.01.2026 11:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:58
В Волгограде за спасение байдарочников наградили экипаж теплохода «Москва 172»Смотреть фотографии
17:29
«Промёрзли намертво»: часть жителей села Заплавное пятый день выживают без отопления и водыСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцы потратили на перекусы более 40 млрд рублейСмотреть фотографии
16:58
Пятерых жителей Волгоградской области посмертно наградили за СВОСмотреть фотографии
16:40
Упрдор предупредил волгоградцев об опасности на дорогахСмотреть фотографии
16:20
Главк МВД: уличная преступность снизилась в Волгоградской области на 27%Смотреть фотографии
16:06
Волгоградцам смогут отключать звонки и домашний интернет по требованию ФСБСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцам с 1 февраля на 5,6% проиндексируют ЕДВ и НСУСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде прощаются с прославленным тренером по каноэ Юрием СтепановымСмотреть фотографии
15:10
Волгоградский депутат Селезнев досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
14:49
Матвинко предрекла скорый «побег» всех сотрудников с «Почты России»Смотреть фотографии
14:14
Дезертир из Волгоградской области задержан военной полицией ДНРСмотреть фотографии
14:06
Жители Волгоградской области начали новый год с онлайн‑шопингаСмотреть фотографии
14:02
Володин поблагодарил волгоградцев за книгу о СталинградеСмотреть фотографии
13:53
Сотрясение мозга и поломанное ребро: на юге Волгограда мужчина избил прохожегоСмотреть фотографии
13:26
Птиц и зверей пересчитают в охотхозяйствах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
Подарки Володина приготовили депутатам Госдумы в честь 2 февраляСмотреть фотографии
13:03
«Всё сгорело и затоплено водой»: продавцы рассказали о последствиях пожара на ТулакаСмотреть фотографии
12:33
Нападающий Максим Кондратьев перешёл в «Ротор-2»Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области увеличат число обязательных вакансий для инвалидовСмотреть фотографии
11:56
Участник СВО из Волгоградской области получил землю после обращения к ГенпрокуроруСмотреть фотографии
11:35
Пробные выходные рейсы электрички Волжский-Волгоград назначили на 31 январяСмотреть фотографии
11:35
Стартовала продажа абонементов на матчи «Ротора» веснойСмотреть фотографии
11:25
Выплаты за ущерб от БПЛА утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Бочаров оценил работу МВД Волгоградской области за 2025 годСмотреть фотографии
11:18
Экс-главного инженера Концессий Лебедева просят приговорить к 8,5 годам за гибель людей на КНССмотреть фотографии
10:46
Жительница Волгоградской области выиграла миллион по билету из мусоркиСмотреть фотографии
10:33
НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапиюСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде водитель иномарки пострадал, врезавшись в домСмотреть фотографии
10:16
Волгоградцев предупредили о пике магнитной бури вечером 28 январяСмотреть фотографии
 