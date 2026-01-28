



В ГУ МВД по Волгоградской области на расширенном заседании коллегии подвели итоги работы за 2025 год. Как сообщили в главке, в работе коллегии приняли участие губернатор Андрей Бочаров, руководители судебных, правоохранительных и контрольно-надзорных органов региона, а также начальники подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области.

Обстановкe в регионе по итогам прошлого года участники коллегии оценили как стабильную. Акцент был сделан на охране общественного порядка, борьбе с экстремизмом, киберпреступлениями, незаконном обороте оружия и наркотиков, а также защите бюджетных средств.

Отмечено повышение раскрываемости разбойных нападений, грабежей и убийств. Так, эффективность раскрытия убийств превысила 90%, тяжких телесных повреждений — 95%.

Число преступлений в общественных местах снизилось почти на 9%, на улицах — на 27%. Сократилось также количество преступлений, совершённых ранее судимыми и в состоянии опьянения.

В числе приоритетов на следующий год — борьба с кибермошенничеством и профилактика среди населения. Несмотря на принимаемые меры, доля IT-преступлений по-прежнему остаётся высокой — более 39%, акцентировали участники коллегии.



