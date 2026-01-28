Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Главк МВД: уличная преступность снизилась в Волгоградской области на 27%

Общество 28.01.2026 16:20
28.01.2026 16:20


В ГУ МВД по Волгоградской области на расширенном заседании коллегии подвели итоги работы за 2025 год. Как сообщили в главке, в работе коллегии приняли участие губернатор Андрей Бочаров, руководители судебных, правоохранительных и контрольно-надзорных органов региона, а также начальники подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области.

Обстановкe в регионе по итогам прошлого года участники коллегии оценили как стабильную. Акцент был сделан на охране общественного порядка, борьбе с экстремизмом, киберпреступлениями, незаконном обороте оружия и наркотиков, а также защите бюджетных средств. 

Отмечено повышение раскрываемости разбойных нападений, грабежей и убийств. Так, эффективность раскрытия убийств превысила 90%, тяжких телесных повреждений — 95%. 

Число преступлений в общественных местах снизилось почти на 9%, на улицах — на 27%. Сократилось также количество преступлений, совершённых ранее судимыми и в состоянии опьянения. 

В числе приоритетов на следующий год — борьба с кибермошенничеством и профилактика среди населения. Несмотря на принимаемые меры, доля IT-преступлений по-прежнему остаётся высокой — более 39%, акцентировали участники коллегии.


17:58
В Волгограде за спасение байдарочников наградили экипаж теплохода «Москва 172»Смотреть фотографии
17:29
«Промёрзли намертво»: часть жителей села Заплавное пятый день выживают без отопления и водыСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцы потратили на перекусы более 40 млрд рублейСмотреть фотографии
16:58
Пятерых жителей Волгоградской области посмертно наградили за СВОСмотреть фотографии
16:40
Упрдор предупредил волгоградцев об опасности на дорогахСмотреть фотографии
16:20
Главк МВД: уличная преступность снизилась в Волгоградской области на 27%Смотреть фотографии
16:06
Волгоградцам смогут отключать звонки и домашний интернет по требованию ФСБСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцам с 1 февраля на 5,6% проиндексируют ЕДВ и НСУСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде прощаются с прославленным тренером по каноэ Юрием СтепановымСмотреть фотографии
15:10
Волгоградский депутат Селезнев досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
14:49
Матвинко предрекла скорый «побег» всех сотрудников с «Почты России»Смотреть фотографии
14:14
Дезертир из Волгоградской области задержан военной полицией ДНРСмотреть фотографии
14:06
Жители Волгоградской области начали новый год с онлайн‑шопингаСмотреть фотографии
14:02
Володин поблагодарил волгоградцев за книгу о СталинградеСмотреть фотографии
13:53
Сотрясение мозга и поломанное ребро: на юге Волгограда мужчина избил прохожегоСмотреть фотографии
13:26
Птиц и зверей пересчитают в охотхозяйствах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
Подарки Володина приготовили депутатам Госдумы в честь 2 февраляСмотреть фотографии
13:03
«Всё сгорело и затоплено водой»: продавцы рассказали о последствиях пожара на ТулакаСмотреть фотографии
12:33
Нападающий Максим Кондратьев перешёл в «Ротор-2»Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области увеличат число обязательных вакансий для инвалидовСмотреть фотографии
11:56
Участник СВО из Волгоградской области получил землю после обращения к ГенпрокуроруСмотреть фотографии
11:35
Пробные выходные рейсы электрички Волжский-Волгоград назначили на 31 январяСмотреть фотографии
11:35
Стартовала продажа абонементов на матчи «Ротора» веснойСмотреть фотографии
11:25
Выплаты за ущерб от БПЛА утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Бочаров оценил работу МВД Волгоградской области за 2025 годСмотреть фотографии
11:18
Экс-главного инженера Концессий Лебедева просят приговорить к 8,5 годам за гибель людей на КНССмотреть фотографии
10:46
Жительница Волгоградской области выиграла миллион по билету из мусоркиСмотреть фотографии
10:33
НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапиюСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде водитель иномарки пострадал, врезавшись в домСмотреть фотографии
10:16
Волгоградцев предупредили о пике магнитной бури вечером 28 январяСмотреть фотографии
 