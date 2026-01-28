Глава СК озаботился судьбой ветхого дома на севере Волгограда





Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения жителей аварийного дома по улице Ивана Франко. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, двухэтажка по улице Ивана Франко была построена еще в 1957 году. За эти годы конструкции строения пришли в негодность, и в 2020 году дом был признан аварийным. Однако жители до сих пор не расселены.

Кроме того, волгоградцы испытывают проблемы с получением качественных коммунальных услуг. Так, с сентября прошлого года в связи с ветхим состоянием инженерных сетей горячее водоснабжение поступает в жилые помещения с регулярными перебоями. В СУ СК по Волгоградской области организована проверка

Дома по улице Ивана Франко расположены в поселке Замечетинский Тракторозаводского района. В пятидесятые годы они были построены в качестве временного жилья для строителей алюминиевого завода. Однако многие семьи застряли в непригодном жилье на десятки лет.



