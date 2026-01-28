Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Глава СК озаботился судьбой ветхого дома на севере Волгограда

Общество 28.01.2026 19:19
28.01.2026 19:19


Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения жителей аварийного дома по улице Ивана Франко. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, двухэтажка по улице Ивана Франко была построена еще в 1957 году. За эти годы конструкции строения пришли в негодность, и в 2020 году дом был признан аварийным. Однако жители до сих пор не расселены. 

Кроме того, волгоградцы испытывают проблемы  с получением качественных коммунальных услуг. Так, с сентября прошлого года в связи с ветхим состоянием инженерных сетей горячее водоснабжение поступает в жилые помещения с регулярными перебоями. В СУ СК по Волгоградской области организована проверка

Дома по улице Ивана Франко расположены в поселке Замечетинский Тракторозаводского района. В пятидесятые годы они были построены в качестве временного жилья для строителей алюминиевого завода. Однако многие семьи застряли в непригодном жилье на десятки лет.

