



28 января в ГУ МЧС России по Волгоградской области состоялась церемония награждения экипажа теплохода «Москва 172». Речники спасли оказавшихся на грани смерти байдарочников. В 2025 году мужчина вместе с сыном попали в водную ловушку и уже не могли сами доплыть до берега Волги.

Медалью «За спасение погибавших на водах» награждён капитан судна Александр Абрамов. Членам экипажа теплохода вручены почётные грамоты.

Отметим, также в рамках торжественного мероприятия сотрудникам МЧС были присвоены очередные звания.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области