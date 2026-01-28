Володин поблагодарил волгоградцев за книгу о Сталинграде

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании вручил депутатам издания уникальной книги «Сталинград. Без срока давности». В ней собраны бесценные воспоминания фронтовиков и жителей Сталинграда, исторические факты и документы.

- Это память о тех, кого уже нет, о наших близких. Мы должны с вами защищать подвиг наших дедов. Война прошла через каждую семью. И мы благодарны нашим коллегам из Волгоградской областной Думы, губернатору. Они большим творческим коллективом собрали материалы о жителях, героях, тех, кого уже сейчас нет, — отметил Вячеслав Володин.

Как ранее сообщалось, «Сталинград. Без срока давности» — уникальная книга, созданная по инициативе волгоградского ветеранского сообщества. Первый экземпляр исторического издания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подарил Президенту России Владимиру Владимировичу Путину в ходе рабочей поездки главы государства в Волгоград-Сталинград в апреле 2025 года на международный форум Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».

Депутатам Госдумы книги вручили в преддверии годовщины Победы в Сталинградской битве. Этот сборник - совместный подарок губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Спикер Госдумы добавил, что со стороны европейских стран не прекращаются попытки переписать историю о Великой Победе над фашизмом и роли нашей страны в ней. Поэтому нужно делать со своей стороны все, чтобы защитить память и правду о ней.

Издание «Сталинград. Без срока давности» охватывает основные события и этапы Сталинградской битвы. На его страницах собраны исторические факты, уникальные документы, воспоминания фронтовиков и жителей Сталинграда, фотографии, аналитические данные, результаты судебного процесса, состоявшегося в Волгограде летом 2023 года. Все эти материалы — свидетельства преступлений фашистов, которые целенаправленно пытались истребить советский народ.

Фото с сайта Госдумы РФ

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!