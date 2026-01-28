Матвинко предрекла скорый «побег» всех сотрудников с «Почты России»

Хронические проблемы в работе «Почты России», связанные с плохими условиями и маленькими зарплатами, приведут к массовому «побегу» сотрудников. Об этом заявила сегодня, 28 января, на пленарном заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тему о ситуации на «Почте России» поднял первый зампред комитета по экономической политике Иван Абрамов, передает ТАСС. В свою очередь Валентина Матвиенко отметила, что об этой проблеме известно уже давно и игнорировать ее, особенно в сельских районах, нельзя.

- Скоро все там разбегутся... Особенно сельские отделения почты, отделения в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать, — отметила спикер.

К решению вопроса она попросила подключиться вице-спикера СФ и секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева.

ИА «Высота 102» неоднократно сообщала о проблемах почтовых работников, которые сообщали о махинациях с зарплатами, урезании и без того скудных выплат, а также других нарушениях трудовых прав. Жители в свою очередь сообщали об огромных очередях в почтовые отделения, которые внезапно перешли на сокращенный график работы.





