В Волгограде прощаются с прославленным тренером по каноэ Юрием Степановым





В Волгограде сегодня, 28 января, прощаются с заслуженным тренером России по гребле на байдарках и каноэ. Юрий Матвеевич скончался 23 января. Ему было 84 года, рассказали в Федерации каноэ РФ.

Юрий Матвеевич пришел в тренерскую профессию в 1964 году, сразу после окончания Волгоградского института физкультуры. В то время как многие стремились работать с готовыми спортсменами, он выбрал самый трудный, но самый честный путь — путь учителя. Ходил по школам, приглашал в секцию всех мальчишек без разбора, веря, что главное — не внешние данные, а характер.

Сам прошедший суровую школу жизни — эвакуацию в военные годы, службу на Северном флоте, тяжелейшие соревнования — Юрий Степанов знал цену преодоления. Его собственная серебряная медаль на первенстве СССР 1967 года, добытая на 106-километровой дистанции, стала для него и его будущих учеников главным уроком: самая важная победа — это победа над собой.

Юрий Матвеевич осуществил самую главную мечту наставника – вырастил олимпийского чемпиона, Максима Опалева. Будущий триумфатор олимпийских игр занимался у тренера с 10 лет. Связь со своим талантливым учеником тренер сохранил на всю жизнь.

За долгие десятилетия работы через его руки и сердце прошли сотни воспитанников. Для каждого он находил время, в каждого вкладывал частицу своей души, своей любви к гребле.

Будучи на пенсии, Юрий Матвеевич самозабвенно рисовал. И на многих картинах был его самый успешный и благодарный ученик – Максим Опалев.

В Федерации каноэ заверили, что память о великом тренере навсегда останется в памяти всех, кто его знал, и в истории российского спорта.



