Огурцы с помидорами резко подорожали в Волгоградской области





Изменение цен на продукты питания зафиксировал Волгоградстат по итогам статистического наблюдения за прошлую неделю. По данным ведомства, выросли в цене крупы, кроме риса. Так, пшено подорожало на 1,41% (до 42,77 рублей за килограмм), гречка – на 0,3% (54,96 рубля). Рис стал дешевле на 2% (76,5 рубля). Стоимость вермишели выросла на 0,14% (85,63 рубля), а макаронных изделий высшего сорта – на 1% (95,25 рубля).

В то же время на 0,4% подешевели яйца. Средняя стоимость десятка яиц составляет 77,21 рубля. Чуть прибавил в цене сахар – на 0,3%. Килограмм этого продукта стоит в среднем 61,15 рубля.



Вновь зафиксирован заметный рост цен на овощи. Больше всего подорожали помидоры – на 9% (236,87 рубля). Огурцы стали стоить больше на 6,87% (263 рубля). Капуста выросла в цене на 2,68% (35 рубля), лук – на 2,37% (39,32 рубля).

