«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Экономика

Огурцы с помидорами резко подорожали в Волгоградской области

Экономика 28.01.2026 21:37
0
28.01.2026 21:37


Изменение цен на продукты питания зафиксировал Волгоградстат по итогам статистического наблюдения за прошлую неделю. По данным ведомства, выросли в цене крупы, кроме риса. Так, пшено подорожало на 1,41% (до 42,77 рублей за килограмм), гречка – на 0,3% (54,96 рубля). Рис стал дешевле на 2% (76,5 рубля). Стоимость вермишели выросла на 0,14% (85,63 рубля), а макаронных изделий высшего сорта – на 1% (95,25 рубля).

В то же время на 0,4% подешевели яйца. Средняя стоимость десятка яиц составляет 77,21 рубля. Чуть прибавил в цене сахар – на 0,3%. Килограмм этого продукта стоит в среднем 61,15 рубля.

Вновь зафиксирован заметный рост цен на овощи. Больше всего подорожали помидоры – на 9% (236,87 рубля). Огурцы стали стоить больше на 6,87%  (263 рубля). Капуста выросла в цене на 2,68% (35 рубля), лук – на 2,37% (39,32 рубля).

Напомним, после Нового года тепличные овощи стали рекордсменами по подорожанию. Рост цен составил до 37%. Скачок цен заметили в ФАС РФ и потребовали от производителей объяснить процесс ценообразования.



