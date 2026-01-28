Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Волгоградец Кирилл Киватцев вышел во второй круг турнира в Египте

Спорт 28.01.2026 19:59
28.01.2026 19:59


В египетском городе Шарм-эш-Шейх стартовал мужской теннисный турнир с призовым фондом 15 тысяч долларов. Здесь принял участие волгоградец Кирилл Киватцев (занимает 572-е место рейтинга АТР).

Во вторник Кирилл стартовал в парном разряде турнира, где дуэт ему составил итальянец Алессио Де Бернандис. К сожалению, в матче первого круга российско-итальянский дуэт проиграл паре Лео Борг (Швеция) / Ким Донг-Жу (Южная Корея) – 3:6, 6:7 (8:10).

А сегодня волгоградец вступил в борьбу за главный приз в одиночном разряде. Он получил шестой номер посева, а его первым соперником стал поляк Мартин Павелски (1199). До этого спортсмены на кортах не пересекались, а их дебютный поединок выдался на редкость боевым. Матч продлился 2 часа и 25 минут. Для выявления победителя потребовался решающий тай-брейк, который завершился победой россиянина. В итоге – 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

По эйсам верх взял поляк – 11:8. Он же сделал больше двойных ошибок – 7:4.
В 1/8 финала соперником Киватцева стал 23-летний американец Билли Суарес (1086). Ранее теннисисты на турнирах не встречались.

21:02
Гало на юге Волгограда попало в объектив фотографаСмотреть фотографии
20:30
Цены на все виды топлива взлетели в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:59
Волгоградец Кирилл Киватцев вышел во второй круг турнира в ЕгиптеСмотреть фотографии
19:33
Волгоградец забил до смерти мать-пенсионеркуСмотреть фотографии
19:19
Глава СК озаботился судьбой ветхого дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
19:06
Ветераны передали лицеистам Волгограда сладкие подарки от участников СВОСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде за спасение байдарочников наградили экипаж теплохода «Москва 172»Смотреть фотографии
17:29
«Промёрзли намертво»: часть жителей села Заплавное пятый день выживают без отопления и водыСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцы потратили на перекусы более 40 млрд рублейСмотреть фотографии
16:58
Пятерых жителей Волгоградской области посмертно наградили за СВОСмотреть фотографии
16:40
Упрдор предупредил волгоградцев об опасности на дорогахСмотреть фотографии
16:20
Главк МВД: уличная преступность снизилась в Волгоградской области на 27%Смотреть фотографии
16:06
Волгоградцам смогут отключать звонки и домашний интернет по требованию ФСБСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцам с 1 февраля на 5,6% проиндексируют ЕДВ и НСУСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде прощаются с прославленным тренером по каноэ Юрием СтепановымСмотреть фотографии
15:10
Волгоградский депутат Селезнев досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
14:49
Матвиенко предрекла скорый «побег» всех сотрудников с «Почты России»Смотреть фотографии
14:14
Дезертир из Волгоградской области задержан военной полицией ДНРСмотреть фотографии
14:06
Жители Волгоградской области начали новый год с онлайн‑шопингаСмотреть фотографии
14:02
Володин поблагодарил волгоградцев за книгу о СталинградеСмотреть фотографии
13:53
Сотрясение мозга и поломанное ребро: на юге Волгограда мужчина избил прохожегоСмотреть фотографии
13:26
Птиц и зверей пересчитают в охотхозяйствах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
Подарки Володина приготовили депутатам Госдумы в честь 2 февраляСмотреть фотографии
13:03
«Всё сгорело и затоплено водой»: продавцы рассказали о последствиях пожара на ТулакаСмотреть фотографии
12:33
Нападающий Максим Кондратьев перешёл в «Ротор-2»Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области увеличат число обязательных вакансий для инвалидовСмотреть фотографии
11:56
Участник СВО из Волгоградской области получил землю после обращения к ГенпрокуроруСмотреть фотографии
11:35
Пробные выходные рейсы электрички Волжский-Волгоград назначили на 31 январяСмотреть фотографии
11:35
Стартовала продажа абонементов на матчи «Ротора» веснойСмотреть фотографии
11:25
Выплаты за ущерб от БПЛА утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 