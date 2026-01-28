Волгоградец Кирилл Киватцев вышел во второй круг турнира в Египте





В египетском городе Шарм-эш-Шейх стартовал мужской теннисный турнир с призовым фондом 15 тысяч долларов. Здесь принял участие волгоградец Кирилл Киватцев (занимает 572-е место рейтинга АТР).

Во вторник Кирилл стартовал в парном разряде турнира, где дуэт ему составил итальянец Алессио Де Бернандис. К сожалению, в матче первого круга российско-итальянский дуэт проиграл паре Лео Борг (Швеция) / Ким Донг-Жу (Южная Корея) – 3:6, 6:7 (8:10).



А сегодня волгоградец вступил в борьбу за главный приз в одиночном разряде. Он получил шестой номер посева, а его первым соперником стал поляк Мартин Павелски (1199). До этого спортсмены на кортах не пересекались, а их дебютный поединок выдался на редкость боевым. Матч продлился 2 часа и 25 минут. Для выявления победителя потребовался решающий тай-брейк, который завершился победой россиянина. В итоге – 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).



По эйсам верх взял поляк – 11:8. Он же сделал больше двойных ошибок – 7:4.

В 1/8 финала соперником Киватцева стал 23-летний американец Билли Суарес (1086). Ранее теннисисты на турнирах не встречались.

