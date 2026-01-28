Участник СВО из Волгоградской области получил землю после обращения к Генпрокурору





В Волжском Волгоградской области участник специальной военной операции Тимур Цечаев получил земельный участок на льготных условиях после обращения к Генпрокурору Александру Гуцану.

Напомним, 11 декабря участник спецоперации обратился к Генеральному прокурору РФ, который побывал в Волгограде с рабочим визитом. Ветеран боевых действий пожаловался Александру Гуцану на волжских чиновников. По словам мужчины, больше года назад он подал заявление о бесплатном предоставлении ему участка для ведения личного подсобного хозяйства, однако землю ему никто так и не выделил. Также он обратил внимание, что те земли, которые уже выдавались другим волжанам, принимавшим участие в спецоперации, непригодны для использования.

Александр Гуцан потребовал незамедлительно разобраться в сложившейся ситуации и принять меры, направленные на восстановление прав защитника Отечества. По результатам внесенного в представления нарушения были устранены. В настоящее время Тимуру Цечаеву предоставлен положенный по закону земельный участок.

Фото: Генеральная Прокуратура РФ