Волгоградцам с 1 февраля на 5,6% проиндексируют ЕДВ и НСУ





Волгоградцам с 1 февраля 2026 года проиндексируют ежемесячную денежную выплату. Размер индексации составит 5,6%, напомнили в отделении СФР по Волгоградской области.

ЕДВ в новом пересчете получат граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, Герои России, Герои Труда, жители блокадного Ленинграда, осажденного Сталинграда и некоторые другие категории граждан.

Также с 1 февраля проиндексируют стоимость набора социальных услуг, который входит в ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2026 года размер НСУ составит 1825,25 руб. В эту сумму входит стоимость лекарств, медизделий и лечебного питания— 1405,85 руб. санаторно-курортного лечения — 217,48 руб, проезд на пригородном ж/д транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 201,92 руб.

В Соцфонде также напомнили, что набор социальных услуг можно получать в натуральном виде или деньгами в полном объеме, или же частично по выбору.

Ранее в Госдуме заявляли, какой будет денежная часть ЕДВ для различных категорий инвалидов с 1 февраля 2026 года при сохранении НСУ в натуральном виде.



