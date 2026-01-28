Пробные выходные рейсы электрички Волжский-Волгоград назначили на 31 января





Два дополнительных рейса электричек назначены на ближайшую субботу, 31 января, между станциями Волжский и Шпалопропитка. Как рассказали в Приволжской железной дороге, тестовый ввод электричек связан с целью изучения востребованности на данном маршруте.

Так, электричка №6425/6426 Волжский – Шпалопропитка отправится со ст. Волжский в 10:47 и прибудет на ст. Шпалопропитка в 12:31. А электричка №6442/6441 Шпалопропитка – Волжский отправится со ст. Шпалопропитка в 18:05 и прибудет на ст. Волжский в 19:46.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Спартановка, Мамаев Курган, Волгоград-1, Акварель и других.

Напомним, в настоящее время электрички курсируют по маршруту Волжский-Волгоград только в будние дни.

Фото: ПривЖД