На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Пробные выходные рейсы электрички Волжский-Волгоград назначили на 31 января

Общество 28.01.2026 11:35
0
28.01.2026 11:35


Два дополнительных рейса электричек назначены на ближайшую субботу, 31 января,  между станциями Волжский и Шпалопропитка. Как рассказали в Приволжской железной дороге, тестовый ввод электричек связан с целью изучения востребованности на данном маршруте.

Так, электричка №6425/6426 Волжский – Шпалопропитка отправится со ст.  Волжский в 10:47 и прибудет на ст. Шпалопропитка в 12:31. А электричка №6442/6441 Шпалопропитка – Волжский отправится со ст. Шпалопропитка в 18:05 и прибудет на ст. Волжский в 19:46.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Спартановка, Мамаев Курган, Волгоград-1, Акварель и других.

Напомним, в настоящее время электрички курсируют по маршруту Волжский-Волгоград только в будние дни. 

Фото: ПривЖД

12:33
Нападающий Максим Кондратьев перешёл в «Ротор-2»Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области увеличат число обязательных вакансий для инвалидовСмотреть фотографии
11:56
Участник СВО из Волгоградской области получил землю после обращения к ГенпрокуроруСмотреть фотографии
11:35
Пробные выходные рейсы электрички Волжский-Волгоград назначили на 31 январяСмотреть фотографии
11:35
Стартовала продажа абонементов на матчи «Ротора» веснойСмотреть фотографии
11:25
Выплаты за ущерб от БПЛА утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Бочаров оценил работу МВД Волгоградской области за 2025 годСмотреть фотографии
11:18
Экс-главного инженера Концессий Лебедева просят приговорить к 8,5 годам за гибель людей на КНССмотреть фотографии
10:46
Жительница Волгоградской области выиграла миллион по билету из мусоркиСмотреть фотографии
10:33
НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапиюСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде водитель иномарки пострадал, врезавшись в домСмотреть фотографии
10:16
Волгоградцев предупредили о пике магнитной бури вечером 28 январяСмотреть фотографии
10:11
Бочаров создал новый штаб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:47
Житель Ростова получил срок за угрозы президенту в соцсетяхСмотреть фотографии
09:19
Волгоградцам рассказали о новых правилах обучения в автошколах с 1 мартаСмотреть фотографии
08:44
Первую и Вторую продольные в Волгограде отремонтируют за миллиард рублейСмотреть фотографии
08:15
Боинг-737 из Москвы улетел в Саратов вместо ВолгоградаСмотреть фотографии
08:09
Росавиация сняла 12-часовой запрет на полеты в Волгограде и областиСмотреть фотографии
08:07
В Волгоградской области 12 часов действовала угроза атак БПЛАСмотреть фотографии
07:48
МЧС объявило о ближайшей погодной угрозе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:29
Украинский БПЛА сбит 28 января над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:17
Соцвыплаты волгоградским инвалидам и ветеранам повысят с 1 февраляСмотреть фотографии
06:26
Волгоградцам рассказали о причинах блокировки денежных переводовСмотреть фотографии
06:06
Волгоградцев будут лечить от гриппа по новому стандарту МинздраваСмотреть фотографии
05:52
Пожар на складах в Волгограде локализован на площади 1500 кв.м.Смотреть фотографии
23:47
Опубликованы видео и фото горящего рынка на Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
23:27
ГАИ перекрыла дороги возле горящего рынка в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:57
Площадь пожара на складе в Волгограде увеличилась до 1500 кв. метровСмотреть фотографииCмотреть видео
22:43
1000 кв. метров в огне: в Волгограде горит склад стройматериаловСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
Фотограф заснял световые столбы в небе над южной окраиной ВолгоградаСмотреть фотографии
 