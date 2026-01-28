Цены на все виды топлива взлетели в Волгограде и области





Цены на автомобильное топливо вновь выросли в Волгоградской области. Тенденцию последних недель подтвердили новые данные Росстата.

АИ-92 подорожал с 62,19 до 62,29 рубля. АИ-95 стоит в среднем 69,13 рубля, тогда как неделей раньше было 69 рублей. Стоимость АИ-98, преодолевшая на прошлой неделе рубеж в 90 рублей, теперь составляет 90,2 рубля. Не устояли на месте и цены на дизтопливо. Средний ценник на АЗС теперь – 73,94 рубля, а было 73,8 рубля.

Средняя стоимость автомобильного топлива теперь составляет 65,85 рубля против 65,73 рубля, зафиксированных по результатам предпоследнего мониторинга.





