Ветераны передали лицеистам Волгограда сладкие подарки от участников СВО





В лицее №6 имени 10-й дивизии НКВД 28 января прошло торжественное мероприятие с участием ветеранов органов безопасности и пограничной службы Волгоградской области, руководства Управления ФСБ России.

Как сообщает ИА «Высота 102» серьёзные гости приехали в учебное учреждение с приятной миссией – передать ребятам благодарность от участников СВО за подарки к Новому году.

Встреча прошла в теплой атмосфере за общим столом. Ветераны передали ребятам сладкие подарки от участников спецоперации.

— Мы провели акцию «Теплый дом», знакомя волгоградских детей с детьми из новых наших субъектов – ЛНР и ДНР. Ребята из Лицея №6 подготовили сувениры и новогодние подарки для детей школы-интерната «Кленовая» в Луганске, а также участникам СВО. 24 января мы советом ветеранов выдвинулись с рабочей поездкой в Луганск, где и передали подарки всем, — поделился председатель Совета ветеранов органов безопасности и пограничной службы региона Анатолий Цыбин.

Помимо писем и открыток кадетами и учащимися волгоградского лицея №6 для воспитанников школы-интерната в Луганске были собраны сладкие новогодние подарки, принадлежности для рисования, а также оборудование, расходные материалы и предметы быта, необходимые для обеспечения хозяйственной деятельности школы.





Без внимания не остались и участники СВО – им передали средства личной гигиены и теплую одежду. В своих трогательных посланиях школьники благодарили бойцов за смелость, мужество, отвагу. Общая сумма гуманитарного груза составила около 1,4 млн рублей.

В благодарность за помощь воспитанники и сотрудники интерната в Луганске подготовили для гостей праздничную новогоднюю программу. Они очень старались порадовать гостей веселыми номерами: исполняли шуточные песни, читали стихи, танцевали.





Вместе с делегацией ветеранов в интернете побывала и группа сотрудников Управления ФСБ России по ЛНР. Они провели с воспитанниками урок мужества. Бойцы продемонстрировали образцы стрелкового вооружения, применяемого российскими военными в зоне СВО.

Ранее коллектив Совета ветеранов уже проводил подобные акции и выезжал с подарками детям и участникам СВО в ДНР.





— Мы еще раз воочию убедились в том, что дети нуждаются не только в гуманитарной помощи, но и в особом участии и заботе со стороны взрослых. Поэтому Совет ветеранов принял на себя долгосрочное обязательство – продолжать такую важную для нашего общества работу, — пояснил Цыбин.

Поблагодарить волгоградских детей решили участники специальной военной операции, которые передали донецкие шоколадные торты,. Угощения имеют большую ценность для самих военнослужащих. Как пояснили в Совете ветеранов, торты являются вспомогательным питательным рационом для бойцов, участвующих непосредственно в зоне боевых действий, и уже много раз спасали их от голода.





Фото: Андрей Поручаев / V102.RU; Управления ФСБ России по Волгоградской области











