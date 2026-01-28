Волгоградцы потратили на перекусы более 40 млрд рублей

Оборот общественного питания Волгоградской области за январь-ноябрь 2025 года составил 40,8 млрд рублей. Такие данные передает Волгоградстат. В структуре оборота общественного питания региона преобладают субъекты малого предпринимательства, на долю которых приходится 67,2% сегмента. В денежном выражении эта доля составляет 27,4 млрд рублей. Вклад крупного и среднего бизнеса оказался почти в 2 раза меньше - 32,8%, или 13,4 млрд рублей.