Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Экономика

Волгоградцы потратили на перекусы более 40 млрд рублей

Экономика 28.01.2026 17:07
0
28.01.2026 17:07


Оборот общественного питания Волгоградской области за январь-ноябрь 2025 года составил 40,8 млрд рублей. Такие данные передает Волгоградстат. В структуре оборота общественного питания региона преобладают субъекты малого предпринимательства, на долю которых приходится 67,2% сегмента. В денежном выражении эта доля составляет 27,4 млрд рублей. Вклад крупного и среднего бизнеса оказался почти в 2 раза меньше - 32,8%, или 13,4 млрд рублей.

Доля Волгоградской области в общем обороте общественного питания ЮФО составляет 11,8%. Лидерами по объему общественного питания в ЮФО являются Краснодарский край и Ростовская область. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
28.01.2026 17:07
Экономика 28.01.2026 17:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.01.2026 11:50
Экономика 28.01.2026 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.01.2026 10:11
Экономика 28.01.2026 10:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.01.2026 06:26
Экономика 28.01.2026 06:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.01.2026 18:19
Экономика 27.01.2026 18:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2026 17:35
Экономика 27.01.2026 17:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2026 17:10 Реклама
Экономика 26.01.2026 17:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2026 15:13
Экономика 26.01.2026 15:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.01.2026 13:45 Реклама
Экономика 26.01.2026 13:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2026 05:52
Экономика 26.01.2026 05:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.01.2026 15:34
Экономика 23.01.2026 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2026 11:40 Реклама
Экономика 23.01.2026 11:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.01.2026 17:17
Экономика 22.01.2026 17:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.01.2026 17:14 Реклама
Экономика 22.01.2026 17:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.01.2026 08:33
Экономика 22.01.2026 08:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:58
В Волгограде за спасение байдарочников наградили экипаж теплохода «Москва 172»Смотреть фотографии
17:29
«Промёрзли намертво»: часть жителей села Заплавное пятый день выживают без отопления и водыСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцы потратили на перекусы более 40 млрд рублейСмотреть фотографии
16:58
Пятерых жителей Волгоградской области посмертно наградили за СВОСмотреть фотографии
16:40
Упрдор предупредил волгоградцев об опасности на дорогахСмотреть фотографии
16:20
Главк МВД: уличная преступность снизилась в Волгоградской области на 27%Смотреть фотографии
16:06
Волгоградцам смогут отключать звонки и домашний интернет по требованию ФСБСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцам с 1 февраля на 5,6% проиндексируют ЕДВ и НСУСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде прощаются с прославленным тренером по каноэ Юрием СтепановымСмотреть фотографии
15:10
Волгоградский депутат Селезнев досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
14:49
Матвинко предрекла скорый «побег» всех сотрудников с «Почты России»Смотреть фотографии
14:14
Дезертир из Волгоградской области задержан военной полицией ДНРСмотреть фотографии
14:06
Жители Волгоградской области начали новый год с онлайн‑шопингаСмотреть фотографии
14:02
Володин поблагодарил волгоградцев за книгу о СталинградеСмотреть фотографии
13:53
Сотрясение мозга и поломанное ребро: на юге Волгограда мужчина избил прохожегоСмотреть фотографии
13:26
Птиц и зверей пересчитают в охотхозяйствах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
Подарки Володина приготовили депутатам Госдумы в честь 2 февраляСмотреть фотографии
13:03
«Всё сгорело и затоплено водой»: продавцы рассказали о последствиях пожара на ТулакаСмотреть фотографии
12:33
Нападающий Максим Кондратьев перешёл в «Ротор-2»Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области увеличат число обязательных вакансий для инвалидовСмотреть фотографии
11:56
Участник СВО из Волгоградской области получил землю после обращения к ГенпрокуроруСмотреть фотографии
11:35
Пробные выходные рейсы электрички Волжский-Волгоград назначили на 31 январяСмотреть фотографии
11:35
Стартовала продажа абонементов на матчи «Ротора» веснойСмотреть фотографии
11:25
Выплаты за ущерб от БПЛА утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Бочаров оценил работу МВД Волгоградской области за 2025 годСмотреть фотографии
11:18
Экс-главного инженера Концессий Лебедева просят приговорить к 8,5 годам за гибель людей на КНССмотреть фотографии
10:46
Жительница Волгоградской области выиграла миллион по билету из мусоркиСмотреть фотографии
10:33
НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапиюСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде водитель иномарки пострадал, врезавшись в домСмотреть фотографии
10:16
Волгоградцев предупредили о пике магнитной бури вечером 28 январяСмотреть фотографии
 