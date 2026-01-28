



ФСБ России сможет в Волгоградской области временно ограничивать не только использование мобильного, но и стационарного интернета. Соответствующие полномочия правоохранители могут получить в случае окончательного одобрения поправок в федеральный закон «О связи».

Накануне новые положения уже получили одобрение депутатов в первом чтении и, как ожидается, в скором времени могут быть утверждены во втором и в окончательном, третьем чтении.

При этом власти пообещали, что к данной мере будут прибегать в исключительных случаях, для обеспечения безопасности, а также сформулировать чёткие требования, которыми будут руководствоваться силовики при лишении граждан услуг связи. Они будут прописаны в отдельном постановлением правительства.

Примечательно, что поправки также лишают абонентов права взыскивать с операторов компенсации за не оказанные услуги.

Отметим, в Волгоградской области на протяжении нескольких месяцев действуют ограничения на использование мобильной связи. По данным властей, они связаны с необходимостью защитить регион от налётов украинских БПЛА.

Фото из архива ИА «Высота 102»