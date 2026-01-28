Главное

Происшествия

Дезертир из Волгоградской области задержан военной полицией ДНР

28.01.2026 14:14
0
28.01.2026 14:14


Житель Волгоградской области, которого разыскивали с ноября прошлого года за дезертирство, задержан. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в военной полиции ДНР.

Напомним, Виктор Изюмский осенью прошлого года на военном полигоне ДНР проходил обучение, после чего самовольно покинул место расположения. Контракт с министерством обороны 47-летний житель Еланского района заключил в колонии, где он отбывал пятилетний срок. 

Виктор Изюмский был судим за мошенничество и кражи. Розыск дезертира велся несколько месяцев. По данным военной полиции ДНР, операции по банковской карте мужчины были зафиксированы в Москве, однако затем появилась информация о том, что Изюмский мог скрываться на территории родного района. 

Между тем, в военной полиции не стали раскрывать корреспонденту ИА «Высота 102» детали и место задержания Изюмского, пояснив, что в настоящее время идет разбирательство. 

Фото Еланский водитель ДТП и ЧП t.me

