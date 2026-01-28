Главное

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
«Всё сгорело и затоплено водой»: продавцы рассказали о последствиях пожара на Тулака

Происшествия 28.01.2026 13:03
0
28.01.2026 13:03


Утром 28 января сотрудники пожарной лаборатории МЧС России приступили к изучению обстоятельств возникновения крупного пожара в торговой галерее на Тулака. Пока специалисты устанавливают причину, к разбору пепелища приступили владельцы павильонов.

- Сгорело почти всё. Полностью уничтожены и торговое помещение, и основной товар. Что делать, не знаем, - рассказал журналистам владелец магазина «СантехСтиль».



В настоящее время работники торговой точки осматривают руины и пытаются найти хотя бы частично уцелевший товар, но пока безрезультатно.


- Всё, что не сгорело, затоплено водой. У нас здесь была сантехника, газовые котлы, колонки. Что-то сейчас выносим, но едва ли оборудование можно будет использовать, - рассказал один из сотрудников.

Торговая галерея включала в себя девять магазинов, большинство из которых связаны с продажей сантехнического оборудования. Полностью уничтожены пламенем оказались семь торговых точек. Чудом уцелел лишь крайний павильон, примыкающий к территории торгового центра «Тулак». Ещё один магазин пострадал частично.


- Всё началось вчера вечером. Уже поздно было, когда позвонил сотрудник охраны и рассказал о случившемся. Насколько мне известно, пожар начался со стороны бывшего здания заводоуправления. Что конкретно произошло, пока никто не знает. Могу сказать честно, было, конечно, страшно. У меня магазин через дорогу находится. Расстояние немаленькое, но всё равно боялись, как бы не перекинулось пламя и к нам, - рассказал журналистам ещё один продавец.


Информацию очевидцев подтвердили специалисты испытательной пожарной лаборатории. Однако локализацию очага, а также причину пожара специалисты в настоящее время только устанавливают. 


Известно, что в обозначенном очевидцами месте находились магазин электротоваров и торговая точка с кровельными и фасадными материалами.

Примечательно, что лишь благодаря стечению обстоятельств пламя не перекинулось на склад с пиломатериалами. Каркасное здание находится всего в нескольких метрах от сгоревшего объекта.


- Нам повезло. Обшивка галереи с нашей стороны выдержала и не пустила пламя в нашу сторону, - подчеркнул сотрудник склада.

Напомним, первое сообщение о крупном пожаре в Советском районе Волгограда поступило на пульт спасателей в 20:22. Всего за два часа огонь охватил территорию 1000 квадратных метров, а спустя еще час распространился на 1500 кв. метров. Потушили пожар спасатели лишь в 02:40.

Фото и видео: Алексей Костяков

15:49
Волгоградцам с 1 февраля на 5,6% проиндексируют ЕДВ и НСУСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде прощаются с прославленным тренером по каноэ Юрием СтепановымСмотреть фотографии
15:10
Волгоградский депутат Селезнев досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
14:49
Матвинко предрекла скорый «побег» всех сотрудников с «Почты России»Смотреть фотографии
14:14
Дезертир из Волгоградской области задержан военной полицией ДНРСмотреть фотографии
14:06
Жители Волгоградской области начали новый год с онлайн‑шопингаСмотреть фотографии
14:02
Володин поблагодарил волгоградцев за книгу о СталинградеСмотреть фотографии
13:53
Сотрясение мозга и поломанное ребро: на юге Волгограда мужчина избил прохожегоСмотреть фотографии
13:26
Птиц и зверей пересчитают в охотхозяйствах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
Подарки Володина приготовили депутатам Госдумы в честь 2 февраляСмотреть фотографии
13:03
«Всё сгорело и затоплено водой»: продавцы рассказали о последствиях пожара на ТулакаСмотреть фотографии
12:33
Нападающий Максим Кондратьев перешёл в «Ротор-2»Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области увеличат число обязательных вакансий для инвалидовСмотреть фотографии
11:56
Участник СВО из Волгоградской области получил землю после обращения к ГенпрокуроруСмотреть фотографии
11:35
Пробные выходные рейсы электрички Волжский-Волгоград назначили на 31 январяСмотреть фотографии
11:35
Стартовала продажа абонементов на матчи «Ротора» веснойСмотреть фотографии
11:25
Выплаты за ущерб от БПЛА утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Бочаров оценил работу МВД Волгоградской области за 2025 годСмотреть фотографии
11:18
Экс-главного инженера Концессий Лебедева просят приговорить к 8,5 годам за гибель людей на КНССмотреть фотографии
10:46
Жительница Волгоградской области выиграла миллион по билету из мусоркиСмотреть фотографии
10:33
НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапиюСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде водитель иномарки пострадал, врезавшись в домСмотреть фотографии
10:16
Волгоградцев предупредили о пике магнитной бури вечером 28 январяСмотреть фотографии
10:11
Бочаров создал новый штаб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:47
Житель Ростова получил срок за угрозы президенту в соцсетяхСмотреть фотографии
09:19
Волгоградцам рассказали о новых правилах обучения в автошколах с 1 мартаСмотреть фотографии
08:44
Первую и Вторую продольные в Волгограде отремонтируют за миллиард рублейСмотреть фотографии
08:15
Боинг-737 из Москвы улетел в Саратов вместо ВолгоградаСмотреть фотографии
08:09
Росавиация сняла 12-часовой запрет на полеты в Волгограде и областиСмотреть фотографии
08:07
В Волгоградской области 12 часов действовала угроза атак БПЛАСмотреть фотографии
 