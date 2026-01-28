



Утром 28 января сотрудники пожарной лаборатории МЧС России приступили к изучению обстоятельств возникновения крупного пожара в торговой галерее на Тулака. Пока специалисты устанавливают причину, к разбору пепелища приступили владельцы павильонов.

- Сгорело почти всё. Полностью уничтожены и торговое помещение, и основной товар. Что делать, не знаем, - рассказал журналистам владелец магазина «СантехСтиль».









В настоящее время работники торговой точки осматривают руины и пытаются найти хотя бы частично уцелевший товар, но пока безрезультатно.





- Всё, что не сгорело, затоплено водой. У нас здесь была сантехника, газовые котлы, колонки. Что-то сейчас выносим, но едва ли оборудование можно будет использовать, - рассказал один из сотрудников.

Торговая галерея включала в себя девять магазинов, большинство из которых связаны с продажей сантехнического оборудования. Полностью уничтожены пламенем оказались семь торговых точек. Чудом уцелел лишь крайний павильон, примыкающий к территории торгового центра «Тулак». Ещё один магазин пострадал частично.





- Всё началось вчера вечером. Уже поздно было, когда позвонил сотрудник охраны и рассказал о случившемся. Насколько мне известно, пожар начался со стороны бывшего здания заводоуправления. Что конкретно произошло, пока никто не знает. Могу сказать честно, было, конечно, страшно. У меня магазин через дорогу находится. Расстояние немаленькое, но всё равно боялись, как бы не перекинулось пламя и к нам, - рассказал журналистам ещё один продавец.





Информацию очевидцев подтвердили специалисты испытательной пожарной лаборатории. Однако локализацию очага, а также причину пожара специалисты в настоящее время только устанавливают.





Известно, что в обозначенном очевидцами месте находились магазин электротоваров и торговая точка с кровельными и фасадными материалами.

Примечательно, что лишь благодаря стечению обстоятельств пламя не перекинулось на склад с пиломатериалами. Каркасное здание находится всего в нескольких метрах от сгоревшего объекта.





- Нам повезло. Обшивка галереи с нашей стороны выдержала и не пустила пламя в нашу сторону, - подчеркнул сотрудник склада.

Напомним, первое сообщение о крупном пожаре в Советском районе Волгограда поступило на пульт спасателей в 20:22. Всего за два часа огонь охватил территорию 1000 квадратных метров, а спустя еще час распространился на 1500 кв. метров. Потушили пожар спасатели лишь в 02:40.

Фото и видео: Алексей Костяков