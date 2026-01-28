Главное

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Подарки Володина приготовили депутатам Госдумы в честь 2 февраля

Общество 28.01.2026 13:15
28.01.2026 13:15


Депутатам Госдумы сегодня, 28 января, в преддверии годовщины Победы в Сталинградской битве вручат уникальные книги «Сталинград – без срока давности». Сборник, рассказывающий  о героизме и отваге наших предков, – это совместный подарок губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Напомним, «Сталинград. Без срока давности» — уникальная книга, созданная по инициативе волгоградского ветеранского сообщества. Презентация состоялась в 2025 году в исторический день — в годовщину начала победоносной Берлинской наступательной операции Красной Армии, в год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

Первый экземпляр исторического издания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подарил Президенту России Владимиру Владимировичу Путину в ходе рабочей поездки главы государства в Волгоград-Сталинград в апреле 2025 года на международный форум Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».

В книге использованы уникальные архивные документы; бесценные воспоминания фронтовиков, ветеранов, жителей осажденного Сталинграда представлены на более чем на 350-ти страницах. Основу книги составляют материалы судебного процесса, состоявшегося в Волгоградском областном суде летом 2023 года.

28.01.2026 15:49
28.01.2026 15:16
28.01.2026 14:49
28.01.2026 14:02
28.01.2026 13:15
28.01.2026 12:08
28.01.2026 11:56
28.01.2026 11:35
28.01.2026 11:25
28.01.2026 11:21
28.01.2026 10:46
28.01.2026 10:33 Реклама
28.01.2026 10:16
28.01.2026 09:47
28.01.2026 09:19
