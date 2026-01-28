Подарки Володина приготовили депутатам Госдумы в честь 2 февраля





Депутатам Госдумы сегодня, 28 января, в преддверии годовщины Победы в Сталинградской битве вручат уникальные книги «Сталинград – без срока давности». Сборник, рассказывающий о героизме и отваге наших предков, – это совместный подарок губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Напомним, «Сталинград. Без срока давности» — уникальная книга, созданная по инициативе волгоградского ветеранского сообщества. Презентация состоялась в 2025 году в исторический день — в годовщину начала победоносной Берлинской наступательной операции Красной Армии, в год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

Первый экземпляр исторического издания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подарил Президенту России Владимиру Владимировичу Путину в ходе рабочей поездки главы государства в Волгоград-Сталинград в апреле 2025 года на международный форум Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».