В Волгоградской области количество квотируемых рабочих мест для инвалидов будет увеличено более чем на 1 тысячу, что поможет этой категории населения быстрее найти работу. Соответствующие поправки в региональный закон «О квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов» в облдуму внес прокурор Волгоградской области.

Изменения предусматривает установление квоты представительствам и филиалам работодателя для приема на работу инвалидов в соответствии с законодательством субъектов РФ, на территориях которых они расположены, исходя из среднесписочной численности работников таких представительств и филиалов работодателя за предыдущий квартал. Также, согласно поправкам, будут учитываться и обособленные подразделения компаний, которые не являются филиалами и представительствами, не значатся в ЕГРЮЛ, но при этом имеют стационарные рабочие места и осуществляют прием на работу граждан.

- На территории региона осуществляют хозяйственную деятельность более 200 таких обособленных подразделений, общая численность сотрудников которых составляет около 35 тысяч человек, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Введение данной нормы позволит увеличить на территории региона количество квотируемых рабочих мест более чем на тысячу единиц, что способствует обеспечению дополнительных гарантий трудоустройства инвалидов.

В случае принятия поправок, размер квотируемых рабочих мест для инвалидов в Волгоградской области в 2026 году увеличится с 7,3 до 8,3 тысячи.

