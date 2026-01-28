Волгоградец забил до смерти мать-пенсионерку

Житель Волгограда стал фигурантом уголовного дела, возбужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В СУ СК по Волгоградской области рассказали, что дело возбудили после смерти в больнице Волгограда пожилой женщины. Она была госпитализирована 2 января из дома с травмами головы и двусторонними переломами ребер. Врачи боролись за ее жизнь, однако 23 января волгоградка скончалась.

По подозрению в совершении преступления был задержан сын пенсионерки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил свою мать