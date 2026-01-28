Нападающий Максим Кондратьев перешёл в «Ротор-2»





Сегодня, 28 января, 19-летний нападающий Максим Кондратьев подписал профессиональный контракт на один год с «Ротором-2», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе клуба.

Кондратьев занимался футболом в Академии «Ростов». В Молодёжной футбольной лиге в составе новороссийского «Черноморца» Максим провёл 54 матча, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

Напомним, ранее профессиональные контракты с «Ротором-2» заключили нападающий Михаил Семененко, полузащитник Роман Литенко и защитник Егор Кычанов.

Отметим, в данный момент «Ротор-2» принимает участие в традиционном региональном турнире «Сталинградская битва». В первом туре подопечные Валерия Бурлаченко обыграли команду «Ротор-Сталинград». В следующем матче 31 января «Ротор-2» на стадионе «Пищевик» встретится с коллективом ВГАФК.