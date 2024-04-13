Происшествия

На видео попал пожар на руинах завода в Волгограде

Происшествия 13.04.2024 08:04
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13.04.2024 08:04


В Тракторозаводском районе Волгограда накануне поздно вечером произошел пожар на руинах бывшего тракторного завода, сообщает V102.RU. 

Очевидцы рассказали, что сначала заметили дым за ТРК «Семь Звезд». В ГУ МЧС России по Волгоградской области вызов на адрес подтвердили. 

— Горело неэксплуатируемое отдельностоящее здание. Угрозы жилым зданиям и людям нет, — кратко прокомментировали в пресс-службе спасательного ведомства. 

К слову, площадку бывшего ВГТЗ еще в 2015 году отдали под застройку. В программе развития Волгограда указано, что в результате комплексного освоения этой территории здесь планируют возвести миллион квадратных метров жилья, объекты социнфраструктуры, досуга и развлечений.

Напомним, что накануне на юге Волгограда сгорела старая вечерняя школа № 24. 

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me 

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