На видео попал пожар на руинах завода в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограда накануне поздно вечером произошел пожар на руинах бывшего тракторного завода, сообщает V102.RU.

Очевидцы рассказали, что сначала заметили дым за ТРК «Семь Звезд». В ГУ МЧС России по Волгоградской области вызов на адрес подтвердили.

— Горело неэксплуатируемое отдельностоящее здание. Угрозы жилым зданиям и людям нет, — кратко прокомментировали в пресс-службе спасательного ведомства.

К слову, площадку бывшего ВГТЗ еще в 2015 году отдали под застройку. В программе развития Волгограда указано, что в результате комплексного освоения этой территории здесь планируют возвести миллион квадратных метров жилья, объекты социнфраструктуры, досуга и развлечений.

Напомним, что накануне на юге Волгограда сгорела старая вечерняя школа № 24.

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me