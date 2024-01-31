Общество

Тракторный застроят, «Химпром» заселят: в программе развития Волгограда прописали будущее двух заводов

Общество 31.01.2024 19:32
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31.01.2024 19:32


Территории двух некогда крупных промышленных предприятий – Волгоградского тракторного завода и «Химпрома» – до 2034 года будут развиваться, но в отличных друг от друга направлениях, сообщает ИА «Высота 102». Будущее этих площадок прописано в комплексной 10-летней программе перспективного развития Волгограда, которую 30 января утвердили депутаты гордумы.  

На волгоградском «Химпроме» производство сохранится. Эта промышленная площадка в программе комплексного развития Волгограда до 2034 года указана как одна из приоритетных с общим объемом инвестиций в 63 миллиарда рублей. Особая экономическая зона промышленно - производственного типа «Химпром» разместится на площади 146,17 га. Определены пять резидентов:

– ООО «Промтех» (проектирование и строительство завода по производству метанола);

– ООО «Био Протеин инжиниринг» (организация производства биопротеинов);

– АО «ВЭМК» (производство технических сред (азота и кислорода);

– АО «ГТМ Волгоград» (производство химических средств защиты растений);

– ООО «Джи ти Эм 1» (производство уксусной кислоты).

На Петербургском международном экономическом форуме 15 июня 2023 года было подписано соглашение между российской компанией GTM One и китайской CNCEC о проектировании и строительстве комплекса по производству метанола на площадке «Химпрома» в Волгограде.

В отличие от «Химпрома» площадка бывшего тракторного завода на севере Волгограда свою промышленную направленность не сохранит. Эту огромную территорию еще в 2015 году отдали под застройку. В программе развития Волгограда указано, что в результате комплексного освоения этой земли здесь планируют построить 1 миллион квадратных метров жилья, объекты социальной инфраструктуры, досуга и развлечений.

В 2026-2027 годах на конверсируемой территории Тракторозаводского района по ул. Тракторостроителей запланировано начало строительство двух школ на 1000 и 800 мест, детского сада на 140 мест. Сдача объектов намечена в 2028-2034 годах.

Тракторозаводский район в целом в ближайшую десятилетку ожидает рывок вперед в плане развития территории. Здесь также планируют построить межуниверситетский кампус мирового уровня с конференц-холлом, культурно-бытовым обслуживанием и спортивными площадками. 

В программе развития Волгограда отмечается ряд объектов, которые будут благоустроены в этом районе.

Так, в 2027 году запланировано благоустройство парка 50 лет ВГТЗ, который расположен вдоль проспекта Ленина в границах ул. Тракторостроителей, площади им. Дзержинского и линии скоростного трамвая.

На 2027-2034 намечена реконструкция площади им. Дзержинского в Тракторозаводском районе с устройством пешеходной зоны и дальнейшим благоустройством с выходом на аллейную зону территории бывшего тракторного завода.

В 2027-2034 годах развитие и благоустройство ожидает территория набережной в районе поселка Нижний Тракторный до поселка Спартановка. А также благоустройство склонов поймы реки Мокрая Мечетка со стороны ул. им. Михайлова и поселка Спартановка. Здесь планируют создать современную парковую зону с малыми архитектурными формами, объектами физической культуры и спорта, досуга и активного отдыха.

Запланировано и  обводнение поймы реки Сухая Мечетка с расположением на ее берегах объектов досуга и отдыха, воссоздание музея древнего татарского города Тартанлы. На правом склоне балки Сухая Мечетка расположена палеолитическая стоянка – в планах создать муляж этой стоянки с парком городского уровня.

Напомним, что в комплексной программе перспективного развития Волгограда до 2034 года заложено 650 мероприятий по восьми направлениям. Общий объем финансирования  - 1,4 триллиона рублей, из которых 54% - это внебюджетные источники.

Коллаж: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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