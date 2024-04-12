На юге Волгограда сгорела старая вечерняя школа №24

В Красноармейском районе Волгограда потушили пожар в заброшенном здании. Как сообщили V102.RU в ГУ МС по Волгоградской области, сообщение о возгорании заброшки на улице Гражданская поступило в 18-03 ч.
- Горела кровля неэксплуатируемого кирпичного здания размером 100 на 20 метров, - уточнили в ведомстве. – Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Очевидцы сообщают, что огонь уничтожил старое здание бывшей вечерней школы №24 на ул. Гражданская, 32. Оно было построено еще до войны и несколько лет уже не функционировало.
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