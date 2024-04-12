В Волгограде привлекли к административной ответственности 18-летнего водителя Hyundai Accent, перевозившего по городу с пассажиров, которые по пояс выглядывали из окон иномарки. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.





Иномарку с торчащими пассажирами сняли на видео очевидцы и выложили запись в соцсети, где ее и увидели полицейские. Личность водителя, который живет в Краснооктябрьском районе, быстро установили. Молодого человека доставили в полицию для разбирательств и составления административных протоколов.

Нарушитель пояснил полицейским, что катался с друзьями по городу. На улице Краснознаменская его приятели отстегнули ремни безопасности и вылезли в окна.

- Я всячески их отговаривал и просил залезть обратно в салон, но они не слушались, - рассказал водитель иномарки.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, и отсутствие полиса ОСАГО.

Видео: Жесть Волгограда, vk.com / ГУ МВД России по Волгоградской области