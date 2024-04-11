41-летнюю таксистку, которая ранее уже была судима, приговорили к 4 годам колонии общего режима за кражу из сейфа главного врача частной клиники в Волгограде около 4 миллионов рублей, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Центральный районный суд Волгограда признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, иное хранилище, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что мотивом преступления стали долги и желание поправить за чужой счет свое материальное положение. 12 декабря 2023 года около 19.00 подсудимая пришла в частную медицинскую клинику, расположенную в Центральном районе Волгограда, и стала наблюдать за обстановкой. В какой-то момент она увидела, что главный врач вышел из своего кабинета и оставил ключ в замке. Женщина решила воспользоваться ситуацией.

В кабинете она увидела сейф, а ключи от него нашла на столе. Из сейфа она забрала около 4 миллионов рублей и беспрепятственно ушла из клиники. Нашли ее быстро, благодаря записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в медицинской клинике.

Известно, что кража произошла в IDM Сliniс, а в хранилище находились 3,8 миллиона рублей, которые были расфасованы по конвертам.

Вину подсудимая полностью признала.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области